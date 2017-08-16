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На Северном флоте в дни МВТФ "Армия-2017" покажут возможности новейшей морской, воздушной и наземной техники

17.08.2017 ЦАМТО 352 0
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АрМИ-2016
Конкурс "Открытая вода" в рамках АрМИ-2016
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

ЦАМТО, 16 августа. На Северном флоте (СФ) завершена подготовка к Международному военно-техническому форуму "Армия-2017", который пройдет с 22 по 27 августа. Специально для этого в главной базе СФ – городе Североморске и в поселке Сафоново развернуты сразу несколько информационно-демонстрационных кластеров.

Так, в Североморске на территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ продемонстрируют военную наземную и воздушную технику, а также надводные корабли флота. Гости и участники форума увидят образцы вооружения, военной и специальной техники армейского корпуса и соединения морской пехоты Северного флота, инженерной службы, службы радиоэлектронной борьбы, управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также посетят площадку ракетного и морского подводного оружия, средств тылового обеспечения и стрелкового оружия.

В гарнизоне авиаторов Сафоново для зрителей подготовлен информационно-демонстрационный кластер военной воздушной и исторической техники Северного флота. Здесь развернута историческая военная авиационная техника, историческая техника бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны. Экспозиция включит образцы, поднятые силами Северного флота с американского транспорта "Томас Дональдсон" и восстановленные флотскими специалистами.

В дни форума на Северном флоте в новом формате пройдут динамические показы элементов материально-технического обеспечения сил флота. Будет продемонстрирован процесс восстановления технической готовности и пополнения запасов материальных средств кораблей, а также развертывание корабельных сил в акватории Кольского залива.

Помимо этого, на Приморской площади в Североморске и в поселке Сафоново на территории Музея военно-воздушных сил готовы к развертыванию пункты по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту на корабли и в береговые части СФ, сообщает пресс-служба Северного флота.
16.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Проекты
АРМИ-20XX
СФ

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