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Форум "Армия-2017" удивит всех масштабом и разнообразием динамической программы

17.08.2017 ЦАМТО 346 0
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АрМИ-2017
Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 16 августа. Масштабная и разнообразная демонстрационная программа ожидает гостей и участников МВТФ "Армия-2017" в подмосковном Алабино, заявил представитель Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков в рамках пресс-тура для российских СМИ, организованного по основным объектам предстоящей выставки.

В этом году динамические показы пройдут в формате военного шоу "Вежливые люди", а сама программа будет включать действия подразделений на земле, в воздухе и на воде. В общей сложности к динамическому показу на полигоне "Алабино" будет привлечено около 250 современных и перспективных образцов вооружения и техники, из них: более 210 единиц из наличия Минобороны России, более 30 единиц техники от предприятий и организаций промышленности, а также 8 единиц робототехнических комплексов военного назначения.

На озере "Комсомольское" будут продемонстрированы возможности морских робототехнических комплексов, малогабаритных плавательных средств и специальной техники инженерных войск.

В рамках динамической программы спланирован ночной показ возможностей 65 единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, запланированы показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил "Русские витязи", "Соколы России", "Стрижи", "Беркуты" и подразделений Воздушно-десантных войск. Авиационную программу также можно будет увидеть со зрительских трибун в Алабино.

С показательными полетами выступят представители пилотажной эскадрильи турецких военно-воздушных сил "Турецкие Звезды".

Украшением форума станет проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону" и многие другие мероприятия.

В структуре предстоящего форума сохранены основные блоки предыдущих форумов, со значительным увеличением их масштабов и качественно новыми подходами к их наполнению.

"Форум "Армия" уже не сравнить по размаху и содержанию с выставками прошлых лет. По количеству экспонентов, экспонатов и посетителей, составу международного представительства, географии стран-участниц – из года в год по этим и целому ряду других позиций форум бьет собственные рекорды", – отметил Р.Кордюков.

По его словам, участие в форуме примут более 1200 предприятий и организаций, которые представят более 18000 образцов продукции военного и двойного назначения. Ожидаемая общая посещаемость форума составит более 600 тыс. человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
16.08.2017
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Турция
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