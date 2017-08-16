Российские танкисты на ОБТ Т-72Б3 Уралвагонзавода были вне конкуренции на "Танковом биатлоне 2017"
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Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ЦАМТО, 16 августа. Российские танкисты на ОБТ Т-72Б3 Уралвагонзавода были вне конкуренции на "Танковом биатлоне 2017". И это уже пятая подряд победа наших экипажей.
Специалисты Уралвагонзавода находились в Алабино на протяжении всех этапов соревнований, обеспечивая техническую поддержку машин. Для них – это бесценный опыт с точки зрения дальнейшего улучшения конструкции изделия.
"Мы не стоим на месте. У нас существует обратная связь: мы каждый раз по результатам испытаний и соревнований находим моменты, которые требуют улучшения и оптимизации. Безусловно, последующие годы покажут, что наши конструкторы доработали машину, сделали ее еще более совершенной", – процитировал в прямом эфире слова генерального директора корпорации УВЗ Александра Потапова телеканал "Россия 24".
"Я хотел бы выразить слова благодарности механикам, техникам, инженерам, конструкторам, всем тем, кто готовил вас для участия в этих играх", – заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отмечая особый вклад УВЗ в подготовку "Танкового биатлона".
Руководители АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", со своей стороны, поздравили российских танкистов с победой и выразили благодарность экипажам за блестящее выступление на ОБТ Т-72Б3. Мастерство танкистов позволило продемонстрировать всему миру лучшие характеристики и возможности боевой машины УВЗ.
Т-72Б3 – это современная машина, способная эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. На Т-72Б3 установлен новый двигатель, современная цифровая система связи, панорамный тепловизор командира, камера заднего обзора, речевой информатор критических режимов работы узлов и ряд других усовершенствований. Экипаж – 3 человека, боевая масса – 44,5 т, мощность дизельного двигателя – 1130 л.с., максимальная скорость – 75 км/ч по шоссе и 60 км/ч по пересеченной местности. Вооружение – гладкоствольная пушка калибра 125 мм и зенитный пулемет калибра 12,7 мм.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
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16.08.2017
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