

Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 16 августа. Российские танкисты на ОБТ Т-72Б3 Уралвагонзавода были вне конкуренции на "Танковом биатлоне 2017". И это уже пятая подряд победа наших экипажей.

Специалисты Уралвагонзавода находились в Алабино на протяжении всех этапов соревнований, обеспечивая техническую поддержку машин. Для них – это бесценный опыт с точки зрения дальнейшего улучшения конструкции изделия.

"Мы не стоим на месте. У нас существует обратная связь: мы каждый раз по результатам испытаний и соревнований находим моменты, которые требуют улучшения и оптимизации. Безусловно, последующие годы покажут, что наши конструкторы доработали машину, сделали ее еще более совершенной", – процитировал в прямом эфире слова генерального директора корпорации УВЗ Александра Потапова телеканал "Россия 24".

"Я хотел бы выразить слова благодарности механикам, техникам, инженерам, конструкторам, всем тем, кто готовил вас для участия в этих играх", – заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отмечая особый вклад УВЗ в подготовку "Танкового биатлона".

Руководители АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", со своей стороны, поздравили российских танкистов с победой и выразили благодарность экипажам за блестящее выступление на ОБТ Т-72Б3. Мастерство танкистов позволило продемонстрировать всему миру лучшие характеристики и возможности боевой машины УВЗ.

Т-72Б3 – это современная машина, способная эффективно противостоять лучшим образцам основных боевых танков. На Т-72Б3 установлен новый двигатель, современная цифровая система связи, панорамный тепловизор командира, камера заднего обзора, речевой информатор критических режимов работы узлов и ряд других усовершенствований. Экипаж – 3 человека, боевая масса – 44,5 т, мощность дизельного двигателя – 1130 л.с., максимальная скорость – 75 км/ч по шоссе и 60 км/ч по пересеченной местности. Вооружение – гладкоствольная пушка калибра 125 мм и зенитный пулемет калибра 12,7 мм.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".