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Генподрядчика для второй очереди Восточного определят до 16 сентября

17.08.2017 ТАСС 158 0
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Космодром "Восточный"
Космодром "Восточный"
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кто станет генподрядчиком при строительстве, сообщит Минобороны

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Генерального подрядчика при

строительстве второй очереди космодрома Восточный планируется определить до 16 сентября.

Как сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров, его должно назвать Минобороны РФ.

"Вчера совещание проводили с Министерством обороны, они сказали, что до 16 сентября это сроки, когда они определят генерального подрядчика, который будет этим заниматься", - сказал он.

При этом директор Центра эксплуатации наземной космической инфрастуктуры Рано Джураева добавила, что стоимость строительства стартового стола для "Ангары" остается на уровне 38 млрд рублей.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром

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