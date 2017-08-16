Генподрядчика для второй очереди Восточного определят до 16 сентября



Космодром "Восточный"

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС Космодром "Восточный"Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Кто станет генподрядчиком при строительстве, сообщит Минобороны

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Генерального подрядчика при

строительстве второй очереди космодрома Восточный планируется определить до 16 сентября.

Как сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров, его должно назвать Минобороны РФ.

"Вчера совещание проводили с Министерством обороны, они сказали, что до 16 сентября это сроки, когда они определят генерального подрядчика, который будет этим заниматься", - сказал он.

При этом директор Центра эксплуатации наземной космической инфрастуктуры Рано Джураева добавила, что стоимость строительства стартового стола для "Ангары" остается на уровне 38 млрд рублей.