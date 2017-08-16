В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое оказалось в Казахстане



Граница России и Казахстана. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Анастасия Селянина Граница России и Казахстана. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Анастасия Селянина

НОВОСИБИРСК, 16 авг - РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области.

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть озера Сладкое находилась в России, а теперь оно полностью оказалось на территории Казахстана. Позже пресс-служба посольства Казахстана в России заявила, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем "в соотношении 70:30 в пользу Казахстана". Первый вице-спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опроверг "Коммерсанту" сообщения о передаче российской части озера.

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы пограничного управления.

Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", - добавил собеседник агентства.