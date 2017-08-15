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ВМФ России скоро получит катер "Иоанн Кронштадтский"

16.08.2017 РИА Новости 287 0
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Катер проекта 21270
Катер проекта 21270 Сапсан Иоанн Кронштадтский
Источник: © Фото : АО "Окская судоверфь"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Рейдовый разъездной катер "Иоанн Кронштадтский" проекта 21270 "Сапсан" спустили на воду на Окской судоверфи, в скором времени катер будет передан ВМФ России, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"После дооборудования и завершения швартовных, заводских и государственных испытаний катер будет передан Ленинградской военно-морской базе", - говорится в сообщении.

Катера проекта 21270 предназначены для обеспечения служебных разъездов. В том числе - для принятия парадов кораблей Военно-морского флота России руководящим составом министерства обороны.

В соответствии с тактико-техническими характеристиками, катера проекта "Сапсан" способны доставлять до 20 человек личного состава на удаление до 50 миль от точки выхода в море. Согласно разработчикам (центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"), катер можно будет безопасно эксплуатировать при волнении моря до 5 баллов.

Длина катера - 27,4 метра, ширина - 6,5 метра, осадка - 1,6 метра. Судно водоизмещением 110 тонн способно развивать скорость до 22 узлов.
15.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"

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