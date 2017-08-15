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«Созвездие» должно стать флагманом роста в радиоэлектронном кластере»

16.08.2017 Ростех 1135 0
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Электроника
Электроника, печатная плата с компонентами
Источник: http://simferopol.flagma.ua/

Индустриальный директор кластера Сергей Куликов совершил рабочую поездку в воронежский концерн

Техника, поступающая на вооружение российской армии, должна постоянно совершенствоваться и становиться более интеллектуальной, что выдвигает новые требования к организации научных и производственных процессов на предприятиях ОПК. Об этом заявил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов в ходе рабочей поездки в воронежский концерн «Созвездие», где представил коллективу нового руководителя предприятия.


Открывая совещание по основным направлениям работы концерна, Сергей Куликов отметил, что назначение Алексея Бочарова временным генеральным директором «Созвездия» обусловлено масштабными задачами, которые возложены на концерн в рамках реализацией стратегии радиоэлектронного кластера. По его словам, компании предстоят серьезные изменения, в результате которых концерн должен стать флагманом роста в радиоэлектронике.


В свою очередь, Алексей Бочаров поблагодарил руководство Госкорпорации за доверие и выразил уверенность, что опыт и талант сотрудников предприятия позволят воплотить в жизнь те амбициозные задачи, которые ставит перед концерном Ростех.


Участники совещания обсудили финансово-экономические итоги первого полугодия и план на 2017 год, ознакомились с перспективами развития производства гражданской продукции, а также заслушали доклады об основных проектах в сфере гособоронзаказа и ВТС.


Сергей Куликов и Алексей Бочаров посетили новую производственную площадку «Созвездия» – Фабрику радиоэлектронной аппаратуры. Это современный комплекс замкнутого производственного цикла по выпуску сложных электронных модулей, первый подобного уровня в России. Его площадь – более 25 тыс. кв. метров. Здесь построены современные механообрабатывающее, прессовое, сборочно-сварочное производства, гальванический цех, участки обработки изделий из неметаллов, ферритов, керамики, цех монтажа печатных плат и сборочно-монтажные цеха конечной продукции.


Как отметил Сергей Куликов, возможности нового предприятия позволяют не только закрыть потребности концерна в комплектующих, но и поставлять электронные модули для других организаций отрасли. По его словам, запуск фабрики и вывод на проектную мощность – одна из основных задач нового менеджмента концерна.


Напомним, концерн «Созвездие» объединяет более 20 предприятий в нескольких регионах России и является крупнейшим производителем систем связи в стране. До недавнего времени концерн входил в Объединенную приборостроительную корпорацию (ОПК), в составе которой в 2017 году интегрирован в объединенный холдинг «Росэлектроника» в процессе стратегических изменений структуры радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
ОПК АО
Ростех
Росэлектроника
Проекты
Гособоронзаказ

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