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Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией

16.08.2017 Lenta.ru 386 5
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Американские морские пехотинцы на учениях
Американские морские пехотинцы на учениях
Источник: © flickr.com, Marines

Американские морпехи провели учения, по сценарию которых США участвуют в третьей мировой войне с Россией. Подробно об этом пишет The Daily Beast.



Как отмечает издание, "боевые действия" велись на полигоне Кэмп Лежен в Северной Каролине, где были возведены несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставлены пальмы и фигурки ослов. Поселение имитировало неназванную "раздираемую войной" деревушку в Восточной Европе на границе с Россией. Для более полного погружения в обстановку на площадку привели русскоговорящую массовку и распылили запахи пороха и навоза. Кроме того, на домах разместили вывески на русском языке.

На записи с учений видно, как морпехи прочесывают район населенного пункта, а из массовки доносятся крики "Спасите!", "Помогите нам!", "Убили кого-то". На видео слышны звуки стрельбы и взрывы, а в конце ролика — песня Земфиры "Искала".

В конце марта появилась информация о том, что немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с НАТО и американскими вооруженными силами, начало поиск актеров на роль русских для учений в Баварии. В Пентагоне, комментируя эти данные, заявили, что учения не являются подготовкой к каким-либо действиям.

Капитан сухопутных сил США Крис Брэдли пояснил, что военных стараются готовить "наиболее близкими к реальности способами". "Эти сценарии нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире", — добавил он.
15.08.2017
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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Alah
304
№1
16.08.2017 10:28
Пожар в дурдоме во время наводнения)))
0
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RU
Leron
3132
№2
16.08.2017 11:23
Надо начинать в Мулино тренеровки с привлечением англоязычных студентов)))
0
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RU
Павел 1978
8442
№3
16.08.2017 11:28
м-да... серьёзный подход
0
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RU
Gur
430
№4
16.08.2017 11:53
Цитата, q
а из массовки доносятся крики "Спасите!", "Помогите нам!", "Убили кого-то"
Пусть тешатся, дети блин..
Им повезло, что привлекли не наших. Наши бы точно закричали "Ура-а! и За Родину!"
Вот сто пудов прикололись бы!
+1
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RU
wedmed5
720
№5
16.08.2017 13:24
Опять врачи опиоидов навыписывали.
0
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