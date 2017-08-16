Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией



Американские морские пехотинцы на учениях

Источник: © flickr.com, Marines Американские морские пехотинцы на ученияхИсточник: © flickr.com, Marines

Американские морпехи провели учения, по сценарию которых США участвуют в третьей мировой войне с Россией. Подробно об этом пишет The Daily Beast.

Как отмечает издание, "боевые действия" велись на полигоне Кэмп Лежен в Северной Каролине, где были возведены несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставлены пальмы и фигурки ослов. Поселение имитировало неназванную "раздираемую войной" деревушку в Восточной Европе на границе с Россией. Для более полного погружения в обстановку на площадку привели русскоговорящую массовку и распылили запахи пороха и навоза. Кроме того, на домах разместили вывески на русском языке.

На записи с учений видно, как морпехи прочесывают район населенного пункта, а из массовки доносятся крики "Спасите!", "Помогите нам!", "Убили кого-то". На видео слышны звуки стрельбы и взрывы, а в конце ролика — песня Земфиры "Искала".

В конце марта появилась информация о том, что немецкое кадровое агентство Optronic HR GmbH, сотрудничающее с НАТО и американскими вооруженными силами, начало поиск актеров на роль русских для учений в Баварии. В Пентагоне, комментируя эти данные, заявили, что учения не являются подготовкой к каким-либо действиям.

Капитан сухопутных сил США Крис Брэдли пояснил, что военных стараются готовить "наиболее близкими к реальности способами". "Эти сценарии нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире", — добавил он.