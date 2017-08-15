Александр Бузаков: "Адмиралтейские верфи" заказами обеспечены



Александр Бузаков

Источник: © Фото : предоставлено ОАО "Адмиралтейские верфи" Александр БузаковИсточник: © Фото : предоставлено ОАО "Адмиралтейские верфи"

"Адмиралтейские верфи" - одно из ведущих судостроительных предприятий России - сегодня полностью обеспечены заказами до 2022 года. Генеральный директор предприятия Александр Бузаков рассказал в интервью РИА Новости об основных направлениях работы верфей и сроках сдачи строящихся подводных лодок и судов. Беседовала Анжелика Болмат.

- Александр Сергеевич, как сейчас обстоят дела на ведущем судостроительном предприятии не только города, но и страны? Насколько предприятие загружено заказами? Какой портфель заказов у предприятия? Ожидаются ли новые контракты в этом году?

- Предприятие на сегодняшний день имеет полную загрузку, в портфеле заказов подписанные контракты до 2022 года. Это подводные лодки проекта 636 и проекта 677, ледокол "Илья Муромец" и патрульные корабли ледового класса проекта 23550 для Военно-морского флота.

Также сегодня мы готовим договор о передаче ледокола "Виктор Черномырдин" с Балтийского завода на "Адмиралтейские верфи" для дальнейшего строительства, испытания и сдачи. Все это обеспечивает нам 100-процентную загрузку. Кроме этого, мы имеем составляющую по военно-техническому сотрудничеству на строительство новых подводных лодок с нашими традиционными заказчиками. Также традиционно работаем в области сопровождения исполненных заказов, обеспечивая построенные подлодки комплектующими и оказывая техническую помощь. Если говорить о гражданской составляющей, то мы надеемся в ближайший год заключить с Росгидрометом контракт на строительство судна для исследования Северного Ледовитого океана.

- Что это будет за судно? Готов ли проект?

- Проекта еще нет, он вошел в государственную программу социально-экономического развития Арктики. На сегодняшний день есть эскизный проект, и мы рассчитываем, что в следующем году будет разработан технический проект такого судна.

- Когда рассчитываете подписать такой контракт?

- Это зависит от Росгидромета и Минфина, но мы бы хотели подписать контракт в следующем году, потому что программа предусматривает определенные сроки финансирования.

- "Адмиралтейские верфи" недавно заложили две дизель-электрические подводные лодки для Тихоокеанского флота. Расскажите о сроках спуска на воду и передачи их ВМФ России. Когда будут закладываться и сдаваться следующие в этой серии подводные лодки?

- Двадцать восьмого июля мы заложили две первые подводные лодки - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Лодка "Петропавловск-Камчатский" будет спущена на воду в 2019 году и в том же году будет сдана. Уже есть отработанный график. После того как ледовая обстановка позволит осуществить спуск лодки на воду, до 25 ноября будут проведены швартовные, заводские, государственные испытания, ревизия и лодка будет передана заказчику. Вторая лодка "Волхов" будет спущена на воду весной 2020 года и точно так же до конца года будет сдана.

Третья подводная лодка называется "Магадан", четвертая - "Уфа". Сдаваться они будут одновременно в 2021 году, с небольшим разрывом. Мы их заложим в 2019 году. Соответственно, одна будет спущена в 2020 году, другая - в 2021 году. Пятая лодка называется "Можайск", шестой лодке Военно-морской флот еще имя не дал. Обе лодки будут сдаваться в 2022 году. Соответственно, одна будет спущена в 2021 году, другая - в 2022 году.

- Подводные лодки "Варшавянка" считаются самыми малошумными из отечественных кораблей, за свою скрытность субмарины получили в НАТО название "черная дыра". Проект 636 был модернизирован, в чем еще их преимущества?

- Здесь надо понимать, что 636-й проект появился в результате глубокой модернизации 877 проекта. Очень сильно изменилось радиолокационное вооружение, гидроакустическая станция прошла глубокую модернизацию, в частности, были повышены ее характеристики как в активном, так и пассивном режиме. Если лодка 877-го проекта была торпедная, то к моменту строительства 636-го проекта лодка была вооружена и торпедами, и ракетами. Она работает по подводным, надводным и береговым целям. Были также улучшены все средства связи, доработана аккумуляторная батарея, за счет применения непроникающих выдвижных устройств увеличилось пространство для работы экипажа, значительно улучшилась обитаемость.

- Если говорить о подводных лодках проекта 677 "Лада", почему затянулось строительство? Расскажите о строительстве серийных подводных лодок "Кронштадт" и "Великие Луки"? Когда планируется их спуск на воду?

- Если не вспомнить, в каких условиях создавалась подводная лодка "Санкт-Петербург", тогда не будет понятно, почему так долго она строилась и почему затянулась опытная эксплуатация, в которой корабль сейчас находится. На момент строительства практически отсутствовало ритмичное финансирование и реальные деньги на проведение опытно-конструкторских работ. Были приняты вынужденные решения об испытании первых образцов опытно-конструкторских работ уже в составе корабля. А их было очень много, и в результате лодка оказалась своего рода испытательным кораблем, на котором доводилось вновь созданное оборудование, начиная от электродвигателя и заканчивая всевозможным вспомогательным оборудованием.

В результате потребовалось довольно много времени на выявление недостатков, их устранение, и период сдачи лодки Военно-морскому флоту затянулся. После сдачи лодка была передана в опытную эксплуатацию, и этот опыт, конечно, бесценен. Было принято решение притормозить строительство заказов "Кронштадт" и "Великие Луки" до окончания опытной эксплуатации, чтобы флот и проектант уже понимали, какие доработки надо сделать, чтобы не повторять ошибок. Это основная причина, по которой сроки строительства лодки "Кронштадт" были отодвинуты. Сейчас она полным ходом строится. В июле этого года мы состыковали ее в единый корпус. В следующем году планируем спустить этот корабль на воду и, согласно контракту, передать его ВМФ в 2020 году.

Срок сдачи лодки "Великие Луки" - 2021 год. Сейчас корпус корабля изготовлен, ведутся работы по изоляции. Но по ряду причин работы ведутся не так активно, как на "Кронштадте", тем не менее мы постараемся сдать корабль в 2021 году.

- Будет ли на подлодках "Кронштадт" и "Великие Луки" проводиться испытание воздухонезависимой энергоустановки?

- На этих двух кораблях - нет. Мы ждем, что третий и четвертый появятся в программе ГПВ (госпрограмма вооружений - ред.), и в следующем году мы сможем заключить контракты на эти две подводные лодки. Но они точно будут без ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установки - ред.). Возможно, ее испытание пройдет на каком-то из последующих кораблей этого проекта.

- Некоторые СМИ сообщали, что подводная лодка "Санкт-Петербург" может быть модернизирована. Это так?

- Возможно, это одна из версий дальнейшего использования этой лодки. Могу сказать, что на ней будет проведен доковый плановый ремонт, после этого она продолжит опытную эксплуатацию, потому что осталось несколько параметров, по которым пока не удалось получить замеры. Ну а дальше флот уже решит, как использовать корабль.

- С учетом опытной эксплуатации подводной лодки "Санкт-Петербург" какие-то изменения в проекте происходят на лодках "Кронштадт" и "Великие Луки"?

- Принципиальных изменений нет. Но, безусловно, какие-то доработки есть, потому что с момента строительства "Санкт-Петербурга" прошло уже десять лет. Появляются новые идеи, новые материалы. Но в конструктивном плане изменений нет.

- Все равно сейчас делается ставка на эти подводные лодки, несмотря на существующие проблемы?

- Дело в том, что проект 636 полностью исчерпал модернизационный ресурс. А у ВМФ сегодня уже есть новые потребности. Поэтому после того как мы закончим серию для Тихоокеанского флота, основным проектом для пополнения неатомного подводного флота России будет проект 677. Думаю, закончатся споры, каким должен быть двигатель. Либо это будет дизель-электрическая установка, либо ВНЭУ при условии, что эта установка уже пройдет испытания. Только после этого флотом и министерством обороны будет принято решение о строительстве следующих лодок. Пока все в процессе, наш проектант ЦКБ МТ "Рубин" трудится в этом направлении.

- На верфях продолжается строительство ледокола "Илья Муромец". На какой стадии его строительство? Когда его планируется передать ВМФ России?

- По контракту мы его сдаем в этом году. Сейчас он находится на первом этапе заводских испытаний, который будет завершен 10 августа.

Ледокол вернется на завод и примерно 20 августа уйдет на второй этап испытаний, по завершении которого начнется подготовка к проведению государственных испытаний. Мы не сомневаемся, что "Илья Муромец" будет сдан в контрактные сроки. В ноябре отведено время на переход судна на Северный флот, где и состоится церемония подъема флага.

- Продолжится ли серия ледоколов этого проекта?

- К сожалению, пока решения о продолжении нет, хотя первоначально предполагалось, что таких кораблей должно было быть четыре. Мы ждем и пока занимаемся строительством патрульных кораблей ледового класса проекта 23550.

- Как идет строительство первого многофункционального патрульного корабля этого проекта "Иван Папанин"? Когда планируется спуск на воду? Когда состоится закладка еще одного патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов"?

- Мы заложили "Иван Папанин" в апреле. Строительство идет полным ходом на открытом наклонном стапеле. В 2019 году мы его спустим на воду и передадим заказчику в 2020 году. Следующий корабль "Николай Зубов" будем, видимо, закладывать в 2019 году, учитывая, что срок сдачи - 2022 год.

- Это новый проект для вас. Нет ли здесь сложностей?

- По сути, "Илья Муромец" тоже строился по новому проекту. Флот доволен, что впервые за последние 30 лет получит такой буксир и снабженец ледового класса с гидрографическим функционалом.

Патрульные корабли проекта 23550 тоже многофункциональны: охрана, конвоирование, буксировка, перевозка специальных грузов и, конечно, патрульные функции. На корабле будет установлено соответствующее вооружение. Водоизмещение патрульного корабля "Иван Папанин" составляет 8,5 тысячи тонн, таких боевых кораблей, которые способны ходить во льдах высотой до двух метров, пока нет. Поэтому мы надеемся, что доверие заказчика будет завоевано и нам еще закажут корабли этого направления. Так уж сложилось, что верфи в последние лет 25 специализировались на строительстве гражданских судов ледового класса. Мы строили и танкеры ледового класса, и судно для Антарктиды, поэтому опыт у нас накоплен серьезный.

- Какие работы будут вести "Адмиралтейские верфи" по достройке ледокола "Виктор Черномырдин"? Когда можете приступить к работам? Какие сроки завершения? Необходимо ли вам все-таки дополнительное финансирование на достройку ледокола?

- Сейчас идет преддоговорная работа с Балтийским заводом. Мы заключим договор подряда. Срок перехода судна на "Адмиралтейские верфи" - 1 сентября. Август у нас уйдет на подготовку документации и производства, заключение договора. Дополнительное финансирование, безусловно, потребуется, потому что контракт заключался в 2011 году и тогда было совершенно другое понимание цен. На сегодняшний день не до конца готов корпус ледокола, погружены основные механизмы, нам надо будет изготовить все системы, полностью оснастить и сдать судно.

- Расскажите, как обстоят дела с укомплектованностью специалистами предприятия. Нет ли дефицита рабочих, инженерно-технических специальностей?

- У нас нет дефицита рабочих кадров, потому что в течение последних пяти лет, когда у нас была повышенная загрузка, когда строилась серия подводных лодок и для Черноморского флота, и для других заказчиков, мы реализовали программу привлечения кадров на предприятие по дефицитным профессиям. И в результате мы, что называется, вырастили порядка 250 человек. Для нас желательно, чтобы ученики были из заводских династий, это дает наиболее эффективный результат.

К тому же у нас происходит естественная ротация кадров, за определенный период около полутора тысячи человек мы нанимаем и практически столько же увольняется. Дело в том, что условия работы на заводе не всегда отвечают ожиданиям тех, кто к нам приходит: раннее начало рабочего дня, режим, ограничения, командировки, ходовые испытания. Остаются самые преданные, те, кто не боятся никаких трудностей.

- Сколько всего сейчас сотрудников на предприятии?

- Всего у нас на предприятии и в наших филиалах трудится шесть с половиной тысяч человек, из них две с половиной тысячи основные производственные рабочие, а остальные - инженерно-технические состав и вспомогательные рабочие. Появилось также новое направление в нашей деятельности - обслуживание сданных кораблей в гарантийный период. Еще недавно мы несли гарантию на построенные боевые корабли один год, теперь гарантийный срок увеличился до пяти лет. Кроме того, еще сервисное обслуживание в течение десяти лет, со дня сдачи корабля до первого среднего ремонта. Для этого мы создали сдаточную базу на Черноморском флоте и сейчас создаем на Тихоокеанском. На Северном флоте у нас база есть. Все это требует привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала.

- Что предполагает создание таких баз?

- Существующую сегодня базу на Тихоокеанском флоте, которая была создана для обслуживания ранее построенного нами судна-спасателя "Игорь Белоусов", с появлением серии подводных лодок мы будем расширять. Если говорить о Черноморском флоте, где уже несут службу построенные нами подводные лодки, то там мы вынуждены присутствовать не только в Новороссийске, но и в Севастополе. На базах находятся заводские специалисты, которые оперативно решают вопросы, возникающие в процессе эксплуатации наших кораблей. По их заявкам либо командируются работники завода требуемых специальностей, либо, когда необходимо проводить доковый осмотр или ремонт, мы взаимодействуем с Севастопольским судоремонтным заводом, который входит в состав ОСК, и 13-м судоремонтным заводом ВМФ. В период проведения ремонта число сотрудников на базе может увеличиваться до 30-40 человек, а когда крупных операций нет, мы обходимся и десятком.

- Когда такая база будет готова на Тихоокеанском флоте?

- К моменту прихода первой подводной лодки в 2020 году. К этому времени мы будем готовы к ее обслуживанию.

- Недавно на сайте госзакупок появилась информация о запросе предложений на реконструкцию цеха подводных лодок на сумму около 2 миллиардов рублей. Какие именно работы планируется здесь провести, в какие сроки?

- Эти работы планируются в рамках федеральной целевой программы "Развитие ОПК на период 2011-2020 годов". Мы реализуем проект создания компакт-верфи для строительства подводных лодок на южном строительном районе, и центральное место в этом проекте занимает стапельно-сдаточный цех, в котором осуществляется монтаж, насыщение лодок и их спуск на воду. И так как этот цех не модернизировался уже порядка 40 лет, он требует ремонта, начиная от реконструкции стапельных плит и заканчивая системами вентиляции, кондиционирования и вспомогательного оборудования. Эту сумму мы должны освоить в течение двух лет, но работы начнутся только после того, как будут проведены все конкурсные процедуры и выбраны подрядчики.

На самом деле мы уже много сделали в рамках проекта создания компакт-верфи. Уже построены и сейчас находятся в процессе передачи в эксплуатацию цех корпусных конструкций и новый участок по изготовлению труб, в этом году сдаются новые аккумуляторный и арматурный участки, идет строительство двух пролетов к основному корпусу стапельно-сдаточного цеха, начато строительство нового лабораторно-стендового корпуса. Реконструкция цеха - это уже завершение проекта. Общий объем финансирования составляет примерно пять миллиардов рублей, в том числе средства ФЦП и собственные средства предприятия.

- Есть ли у "Адмиралтейских верфей" сейчас контракты с иностранными заказчиками? Возможно, ожидаются новые контракты по строительству подводных лодок?

- "Адмиралтейские верфи" уже 50 лет работают на внешнем рынке. У нас есть устойчивые отношения, которые измеряются десятилетиями, с рядом традиционных заказчиков. Для одного из них мы сейчас строим подводные лодки 636-го проекта. Рассчитываем, что получим лодки в ремонт от этого же заказчика. С остальными есть реальные перспективы получения новых заказов. Кроме этого, по линии ВТС мы работаем по поставке комплектующих изделий и оказанию технической помощи в рамках лицензии на самостоятельную деятельность.

- А новые заказы - это строительство подводных лодок?

- Да, это подводные лодки, но также была проведена большая работа по демонстрации спасательного судна "Игорь Белоусов", которое сейчас несет службу на Тихоокеанском флоте. При переходе из Санкт-Петербурга во Владивосток были организованы три демонстрационных захода к нашим потенциальным заказчикам, по итогам которых состоялся ряд встреч. Но любой зарубежный контракт рождается минимум два года с момента начала обсуждений, поэтому Рособорнэкспорт и мы вместе работаем в этом направлении. Мы рассчитываем, что этот заказ у нас в итоге появится. Строить будем быстрее, но все будет зависеть от технического задания заказчика. По крайней мере, сегодня уже есть предложения по облику и по цене.