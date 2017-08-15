В.Путин: значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону



Владимир Путин. Источник: www.чтосделалпутин.рф Владимир Путин. Источник: www.чтосделалпутин.рф

ЦАМТО, 15 августа. Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ, и будем делать новую программу", – сказал В.Путин.

По словам президента, "в осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете. Здесь предстоит большая работа, и мы с вами еще неоднократно пообсуждаем эти вопросы".