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В.Путин: значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону

16.08.2017 ЦАМТО 374 0
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Владимир Путин
Владимир Путин. Источник: www.чтосделалпутин.рф

ЦАМТО, 15 августа. Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ, и будем делать новую программу", – сказал В.Путин.

По словам президента, "в осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете. Здесь предстоит большая работа, и мы с вами еще неоднократно пообсуждаем эти вопросы".
15.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

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