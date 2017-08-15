Путин рассказал о сокращении расходов на оборону в 2018 году



Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Никольский

НОВО-ОГАРЕВО, 15 авг - РИА Новости. Федеральный бюджет на 2018 год предусматривает сокращение расходов на оборону, но это не скажется на планах по переоснащению армии и флота, заявил президент Владимир Путин на рабочей встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.

"Я хочу напомнить, значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу", - сказал Путин.

По его словам, нужно будет очень внимательно рассмотреть вопросы, которые возникают при подготовке основного финансового документа страны в Госдуме.

"Это касается обороны, безопасности, это касается экономики, поддержки экономики, социальной сферы, здравоохранения, уровня заработной платы, доходов граждан, особенно в бюджетной сфере, по так называемым "неуказанным" категориям граждан. Прошу на это обратить внимание", - сказал Путин.

Васильев напомнил, что работа над прошлым законом о федеральном бюджете была непростой в начале, но задачу, поставленную президентом, депутаты выполнили.