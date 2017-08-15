Рогозин: российская сверхтяжелая ракета должна быть готова к испытаниям в 2027 году
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Ранее сообщалось, что первый пуск новой ракеты должен быть проведен в 2028 году, а закончить строительство стартового стола для нее на космодроме Восточный планируется в 2027 году
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российская ракета-носитель (РН) сверхтяжелого класса в 2027 году должна быть готова к проведению летных испытаний. Об этом во вторник написал на своей странице в социальной сети Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Что касается сверхтяжелой РН, то обеспечить начало ее летных испытаний Роскосмос должен к 2027, а не 2030 году", - написал он.
В июне источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что первый пуск новой российской сверхтяжелой ракеты должен быть проведен в 2028 году, а закончить строительство стартового стола для нее на космодроме Восточный планируется в 2027 году. Впоследствии НПО "Энергомаш" в своей презентации на международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 подтвердило информацию, что первый запуск такой ракеты запланирован на 2028 год.
Затем генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураева в интервью ТАСС рассказала, что строительство инфраструктуры для ракеты "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный начнется после 2025 года.
Как сообщил ТАСС в начале июля источник в ракетно-космической отрасли, новый носитель фигурирует в документах под условным названием "Сверхтяжелый комплекс - 3" или "Энергия-3", в котором цифрой обозначено количество ракетных модулей первой и второй ступеней, которыми, по сути, станут ракеты среднего класса "Союз-5". В отличие от версии "Энергия-5" с грузоподъемностью в районе 100 тонн, которая может быть создана из "Энергии-3" добавлением еще двух блоков первой ступени, ее облегченная версия будет иметь грузоподъемность в районе 68-72 тонн (в случае использования водородной третьей ступени).
По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей. При этом в госкорпорации ранее заявляли, что до 2030 года не видят необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.
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15.08.2017
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