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Путин: снижение расходов на оборону не связано с сокращением программ переоснащения

16.08.2017 ТАСС 732 2
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу с руководящим составом министерства обороны РФ и оборонно-промышленного комплекса РФ (ОПК). 17 мая 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону, отметил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Предстоящее в будущем году снижение объема расходов на оборону не отразится на программах переоснащения армии и флота. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым, обсуждая предстоящую работу над бюджетом.

"В осеннюю сессию нужно будет работать над законом о бюджете", - сказал Путин, отметив, что "предстоит большая работа". "Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается за счет сокращения статей на оборону", - напомнил он.

"Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота", - заявил Путин. "Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу, но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны", - отметил он.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
CA
sepheronx
88
№1
16.08.2017 07:32
Proposed budget is 2.9% of GDP in 2018 from around ~4% in 2016.  That would mean the budget will be around 2.7T Rubles compared to around 2.8T rubles in 2017.  That falls in line with SAP 2020 budget and the budget will be completed in 2019 (a year earlier).  So the reduction in budget wont affect the spending of new equipment so much besides for not replacing equipment that doesn't need to be replaced and new weapons are already in service (New Ballistic missile purchases will greatly reduce since 90% of the strategic missile forces is modern).  4T rubles were used for MiC and infrastructure.  So that is also another costs that will be cut.

All in all, everything is in order and what Putin says is correct.  The military will get their intended gear.
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RU
Байкал57
264
№2
16.08.2017 07:51
Столько ошибок в тексте, мало мало научится по аглицки и сразу на печать. На улице русский акцент стараются скрыть, опасно, местные ниггеры начинают чморить приезжих малороссов.
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