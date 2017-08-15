Возможности подводных роботов покажут на форуме "Армия-2017"
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Подводный робот «Глайдер-Т»
Источник: topwar.ru
Демонстрацию морской робототехники проведут военные пловцы на озере Комсомольское
ПОЛИГОН АЛАБИНО /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Возможности подводных роботов покажут на военно-техническом форуме "Армия-2017", сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков.
"Подводные роботы будут демонстрироваться на озере Комсомольское. Будем привлекать к динамическому показу наших морских пловцов противодиверсионных, которые будут демонстрировать свои возможности с использованием морской робототехники", - сказал он.
Кордюков отметил, что динамическая программа показа техники на форуме будет полностью отличаться от прошлогодней, при этом он не стал рассказывать об эпизодах сценария. Также Кордюков не стал называть образцы новой техники, которые покажут на форуме. "Всего будут показаны более 200 единиц воздушной, морской и наземной техники и стрелкового оружия", - сказал он.
Демонстрационные показы техники будут проводиться каждый день, в дни массового посещения - дважды в день.
"В завершении демонстрационной программы предусмотрено проведение танкового "балета". Для него будет использована штатная техника, находящаяся на вооружении ВС РФ: танки типа Т-80, Т-90", - сказал Кордюков.
Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.
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15.08.2017
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