В Севастополе пройдут антитеррористические учения



Антитеррористические учения. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Безносов Антитеррористические учения. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Безносов

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости, Виктор Лященко. В Севастополе в среду пройдут антитеррористические учения, сообщает пресс-служба правительства города.

"Шестнадцатого августа в связи с проведением антитеррористических учений возможно частичное ограничение движения транспортных средств с 8.00 до 14.00 в районе ул. Рыбаков", - говорится в сообщении.