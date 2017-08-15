В Севастополе пройдут антитеррористические учения
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Антитеррористические учения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Безносов
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости, Виктор Лященко. В Севастополе в среду пройдут антитеррористические учения, сообщает пресс-служба правительства города.
"Шестнадцатого августа в связи с проведением антитеррористических учений возможно частичное ограничение движения транспортных средств с 8.00 до 14.00 в районе ул. Рыбаков", - говорится в сообщении.
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15.08.2017
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