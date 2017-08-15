На судоверфи "Звезда" начинают строить сухой док, заявил Рогозин
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Судостроительный комплекс Звезда в городе Большой Камень. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. На будущей судоверфи "Звезда" в Приморье начинается строительство сухого дока, где возможно будет возводить корабли неограниченного водоизмещения, сообщил во вторник вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
На верфи будут создавать высокотехнологичные крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.
"Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода - это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения", - сказал Рогозин в ходе совещания на заводе.
По его словам, строительство "Звезды" "на постоянной основе находится в поле зрения президента РФ", Владимир Путин ежеквартально получает сообщения с места.
"Надеюсь, в сентябре, когда Путин будет здесь, у нас в повестке не будет вопросов, которые потребуют президентского вмешательства", - сказал зампред правительства.
При этом он похвалил текущую организацию производства на заводе: "Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены".
Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.
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15.08.2017
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