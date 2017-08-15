Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На судоверфи "Звезда" начинают строить сухой док, заявил Рогозин

16.08.2017 РИА Новости 540 0
0
Понравилась новость?
 +2
Судостроительный комплекс Звезда в городе Большой Камень. Архивное фото
Судостроительный комплекс Звезда в городе Большой Камень. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. На будущей судоверфи "Звезда" в Приморье начинается строительство сухого дока, где возможно будет возводить корабли неограниченного водоизмещения, сообщил во вторник вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

На верфи будут создавать высокотехнологичные крупнотоннажные суда, морские буровые, разведочные и добычные платформы, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса.

"Мы подходим к завершающему этапу нашего видения завода - это начало работы по сухому доку, также самому крупному в нашей стране, который позволит строить суда, корабли неограниченного водоизмещения. Прежде всего, гражданского назначения", - сказал Рогозин в ходе совещания на заводе.

По его словам, строительство "Звезды" "на постоянной основе находится в поле зрения президента РФ", Владимир Путин ежеквартально получает сообщения с места.

"Надеюсь, в сентябре, когда Путин будет здесь, у нас в повестке не будет вопросов, которые потребуют президентского вмешательства", - сказал зампред правительства.

При этом он похвалил текущую организацию производства на заводе: "Оно не ждет того, как появятся контуры предприятия в законченном виде. Во всех производственных цехах развернуты работы даже в три смены".

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе дальневосточного завода "Звезда" консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и "Газпромбанка". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звезда
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 13:59
  • 5
«Бореи» и «Ясени» оснастят бесшумными «стелс»-насосами нового поколения
  • 16.08 13:59
  • 3
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 16.08 13:47
  • 16143
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:41
  • 6
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 16.08 13:37
  • 1
Морские испытания лазерной установки для ледоколов будут начаты в ноябре 2017 года
  • 16.08 13:24
  • 5
Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией
  • 16.08 12:59
  • 5223
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.08 12:33
  • 4
Погоня за целью
  • 16.08 12:20
  • 19
Вверх-вниз
  • 16.08 10:39
  • 1
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистов
  • 16.08 10:31
  • 2
Спасение – в цифре!
  • 16.08 10:04
  • 6
В РФ планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году
  • 16.08 09:51
  • 183
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 16.08 09:32
  • 25
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 16.08 09:23
  • 1
Потопленные перестройкой
другие обсуждаемые темы