Российские военные помогли Сирийской армии провести уникальную десантную операцию



Флаг Сирийской арабской республики

Источник: vegchel.ru Флаг Сирийской арабской республикиИсточник: vegchel.ru

ЦАМТО, 15 августа. Российские военные советники приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке сирийского десанта в тыл боевиков "Исламского государства", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.

Операцией руководил один из наиболее известных сирийских военачальников – генерал Сухел Хасан.

В ночь на 12 августа правительственные силы впервые с момента начала боев против ИГ в Сирии провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков. Вылет десантной группы состоялся из ранее освобожденного от игиловцев аэродрома Джерах в восточной части провинции Алеппо.

Высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к населенному пункту Эль-Кдер (около 120 км западнее Дейр-эз-Зора), захватили господствующую высоту и начали штурм.

В коротком бою сирийские войска под личным руководством Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия десанта и эффективность нанесенного по боевикам огневого удара позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь.

Отмечается, что деморализованные террористы отступили из этого района. Под контроль Сирийской армии перешли в общей сложности около 60 квадратных километров территории, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения, передает "РИА Новости".