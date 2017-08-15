Минобороны России показало самые зрелищные моменты Армейских международных игр-2017 в итоговом видеоролике
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Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
ЦАМТО, 15 августа. Минобороны России по случаю триумфального завершения Армейских международных игр-2017 опубликовало итоговое видео, в котором запечатлело все самые яркие, зрелищные и напряженные моменты прошедших соревнований.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, ролик опубликован на официальном сайте и на страницах ведомства в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.
В подборку вошли эпизоды всех конкурсов АрМИ-2017. Они отразили как начальные, так и кульминационные и финальные этапы состязаний. Среди них яркие моменты прохождения полосы препятствий на "Военно-медицинской эстафете" с участием девушек-военнослужащих, захватывающие полеты истребителей на конкурсе "Авиадартс", не уступающая им по зрелищности индивидуальная гонка РХБ разведчиков в рамках состязания "Безопасная среда", а также ставшие уже традиционными кадры с полигона Алабино, где проходили заезды "Танкового биатлона".
В завершение видеоролика авторы показали кадры церемонии награждения и итогового выступления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу,
Справочно:
Состязания Армейских международных игр-2017 прошли на 22 полигонах пяти стран с 29 июля по 12 августа. В 28 конкурсах среди военных профессионалов приняло участие свыше 4 тыс. военнослужащих из 28 государств.
Церемонию закрытия АрМИ-2017 в подмосковном Алабине посетило около 100 тыс. зрителей. Для гостей мероприятия выступили ведущие творческие коллективы страны, в том числе артисты Большого театра. Завершился торжественный вечер праздничным салютом.
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15.08.2017
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