Минобороны России показало самые зрелищные моменты Армейских международных игр-2017 в итоговом видеоролике



Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

ЦАМТО, 15 августа. Минобороны России по случаю триумфального завершения Армейских международных игр-2017 опубликовало итоговое видео, в котором запечатлело все самые яркие, зрелищные и напряженные моменты прошедших соревнований.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, ролик опубликован на официальном сайте и на страницах ведомства в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter и YouTube.

В подборку вошли эпизоды всех конкурсов АрМИ-2017. Они отразили как начальные, так и кульминационные и финальные этапы состязаний. Среди них яркие моменты прохождения полосы препятствий на "Военно-медицинской эстафете" с участием девушек-военнослужащих, захватывающие полеты истребителей на конкурсе "Авиадартс", не уступающая им по зрелищности индивидуальная гонка РХБ разведчиков в рамках состязания "Безопасная среда", а также ставшие уже традиционными кадры с полигона Алабино, где проходили заезды "Танкового биатлона".

В завершение видеоролика авторы показали кадры церемонии награждения и итогового выступления министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу,

Справочно:

Состязания Армейских международных игр-2017 прошли на 22 полигонах пяти стран с 29 июля по 12 августа. В 28 конкурсах среди военных профессионалов приняло участие свыше 4 тыс. военнослужащих из 28 государств.

Церемонию закрытия АрМИ-2017 в подмосковном Алабине посетило около 100 тыс. зрителей. Для гостей мероприятия выступили ведущие творческие коллективы страны, в том числе артисты Большого театра. Завершился торжественный вечер праздничным салютом.