Сергей Шойгу провел рабочую встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром
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Сергей Шойгу
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 15 августа. В Минобороны России 14 августа прошла встреча министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, находящимся в Москве с рабочей поездкой.
В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии.
Стороны подчеркнули важность состоявшегося диалога и договорились о продолжении контактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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15.08.2017
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