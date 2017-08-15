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Сергей Шойгу провел рабочую встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром

16.08.2017 ЦАМТО 316 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 15 августа. В Минобороны России 14 августа прошла встреча министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, находящимся в Москве с рабочей поездкой.

В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии.

Стороны подчеркнули важность состоявшегося диалога и договорились о продолжении контактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
15.08.2017
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Ливия
Россия
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Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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