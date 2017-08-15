Сергей Шойгу провел рабочую встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром



Сергей Шойгу

Источник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 15 августа. В Минобороны России 14 августа прошла встреча министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифом Хафтаром, находящимся в Москве с рабочей поездкой.

В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии.

Стороны подчеркнули важность состоявшегося диалога и договорились о продолжении контактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.