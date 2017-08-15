Thunderbolt II: "Бородавочник", несущий смерть



A-10 Thunderbolt II

Источник: U.S. Air Force/Reuters A-10 Thunderbolt IIИсточник: U.S. Air Force/Reuters

Американские ВВС планируют будущую войну с участием штурмовика A-10 Thunderbolt II

Американский штурмовик А-10 Thunderbolt II зарекомендовал себя выносливым и неприхотливым бойцом. Он способен выполнять боевые задачи под градом пуль и снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. Даже после многочисленных попаданий и пробоин А-10 способен применить по противнику весь свой обширный арсенал авиационных средств поражения, включая мощную 30-мм скорострельную пушку. При этом российские эксперты говорят, что Су-25 превосходит А-10 по основным параметрам и по боевой эффективности.

Спрятать шасси в песок

По аналогии с советским штурмовиком Ил-2 американские пилоты называют А-10 "летающим танком". Этот самолет, по их мнению, способен оказать действенную непосредственную авиационную поддержку подразделениям и частям сухопутных войск, если на поле боя высока угроза применения противником средств противовоздушной обороны.

Российские специалисты полагают, что все-таки лучше "Тандерболт" называть не "летающим танком", а "истребителем танков".

А-10 спроектирован в расчете на длительное пребывание в воздухе (с возможностью дозаправки) и свободную охоту.

A-10 Thunderbolt II, также известный как "Бородавочник", состоит на вооружении ВВС США с конца 1970-х годов. Штурмовик участвовал в многочисленных войнах и вооруженных конфликтах: в Персидском заливе в 1991 году, в операциях "Несгибаемая свобода" в Афганистане в 2001-2017 годах, "Свобода Ираку" в 2003 году и "Союзническая сила" в Югославии в 1999 году. Очень эффективно показал себя этот самолет, по мнению руководителей ВВС США, в борьбе с формированиями ИГИЛ, особенно в ходе боевого применения по колоннам бензовозов. На экспорт машина не поставлялась.

Штурмовик А-10 фактически проектировался вокруг мощной 30-мм семиствольной авиационной пушки GAU-8/A "Авенджер" ("Мститель") схемы Гатлинга со вращающимся блоком стволов. Как отмечает издание Warrioir, именно это и определило большой размер и взлетный вес самолета. В том числе и в этом, по словам американских экспертов, заключается отличие А-10 от других воздушных платформ, спроектированных для достижения больших скоростей и маневренности, а также для маневренных воздушных боев с применением УР класса "воздух-воздух".

При стрельбе из этой пушки на дальность 1220 м 80% всех снарядов попадают в круг радиусом 6,1 м. Бронепробиваемость при этом бронебойно-подкалиберными снарядами типа PGU-14/B составляет 69 мм на дальности 500 м и 38 мм на дальности 1000 м.

Американский штурмовик отличается весьма высокой боевой эффективностью. В частности, в ходе войны в Персидском заливе в 1991 году A-10 совершили 8,1 тыс. боевых вылетов и потеряли при этом семь боевых машин.

По данным ВВС США, в ходе этого конфликта "Тандерболты" уничтожили более тысячи иракских танков, двух тысяч единиц другой военной техники и 1,2 тыс. орудий наземной артиллерии.

"Этот самолет сделан так, что способен в ходе выполнения задания выдерживать значительные боевые повреждения, причем существенно большие, чем любой другой самолет, о котором я знаю. А-10, безусловно, в ходе эксплуатации и боевого применения прославился своей прочностью", - заявил пилот американского штурмовика А-10 подполковник ВВС США Райан Хэйден, заместитель командира 23-й истребительной группы, авиабаза Муди (штат Джорджия).

Летчик на A-10 фактически окружен многослойными пластинами брони из титана, разработанной, чтобы самолет смог выдержать попадания пуль из стрелкового оружия и снарядов малокалиберной зенитной артиллерии. Однако листы титана у "Тандерболта" крепятся между собой болтами, что увеличивает опасность поражения пилота. В то время как сварная кабина в виде ванны на российском Су-25 (неофициальное название штурмовика - "Грач") лишена этого недостатка.

"A-10 не столь проворен, ловок или быстр, - отметил Хэйден, - этот самолет нельзя характеризовать словами "неосновательный" и "хрупкий". Он брутален и создан для совершенно другого - убийственных ударов по противнику".

По словам Хэйдена, боезапас пушки на А-10 составляет 1150 снарядов. За секунду 30-мм орудие в состоянии выпустить 70 снарядов. Причем во время стрельбы столь мощная отдача, что штурмовик ощутимо теряет в скорости, а пороховые газы сказываются на работе двигателей. "Двигатели A-10 General Electric TF34-GE-100 установлены высоко. Поэтому штурмовик может приземлиться на необорудованные взлетно-посадочные полосы, вплоть до песчаного покрытия", - сказал Хэйден. Он также рассказал, что лично видел, как этот самолет совершил посадку на ВПП в пустыне, при этом основные и носовая стойки шасси штурмовика зарывались в песок: "Большинство самолетов при этом вышло бы из строя с тяжелыми повреждениями, но A-10 потом развернулся, ушел на исполнительный старт, а затем взлетел для выполнения новой боевой задачи".

Американские эксперты отмечают, что А-10 способен садиться на грунтовые взлетно-посадочные полосы, практически чуть ли не на пересеченную местность.

Однако отечественные специалисты считают эти утверждения очевидным преувеличением и полагают, что в лучшем случае "Тандерболт" сядет на траву.

Близорукое преимущество

По словам подполковника ВВС США Хэйдена, у А-10 очень эффективные двигатели, которые выгодно отличаются топливной экономичностью. Российские специалисты считают, что размещение двигателей на "Граче" существенно повышает живучесть этой машины, поскольку они разделены титановой плитой, а на А-10 двигатели стоят совершенно открыто. Причем А-10 летает только на высококачественном авиационном керосине, а Су-25 можно заправить дизельным топливом, используемым для боевых бронированных машин.

Конструкция самолета и работа силовой установки позволяют А-10 совершать полет с небольшими скоростями на малых и предельно малых высотах. На скоростях менее 300 км/ч A-10 может летать на высотах менее 100 футов (около 30 метров). Это дает возможность пилотам видеть объекты противника невооруженным глазом и при этом сбрасывать бомбы и вести огонь из 30-мм пушки в непосредственной близости от своих войск.

"Мы стреляем действительно очень близко от своих войск. Мы делаем это на расстоянии в 50 метров от противника. Я могу иногда видеть руки людей, которыми они машут самолету.

Если я нахожусь столь близко, то ясно вижу отличия между хорошими и плохими парнями", - объяснил Хэйден.

Штурмовик A-10 может нести на борту целый арсенал современных авиационных средств поражения, включая управляемые по GPS авиабомбы типа JDAM, бомбы GBU-31, GBU-38, GBU-54, Мк82, Мк84, УР "воздух-земля" AGM-65 Maverick, УР "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder. Помимо этого, могут подвешиваться осветительные бомбы и контейнеры с аппаратурой РЭБ. Самолет имеет восемь точек подвески под крыльями и три под фюзеляжем. Общий вес боевой нагрузки может достигать 16 тыс. фунтов (примерно 7250 кг).

Военно-воздушные силы США собираются поддерживать в боеготовом состоянии все имеющиеся в настоящее время на вооружении 283 штурмовика A-10. Иными словами, "Бородавочник" с оптимизмом смотрит в будущее.

Модернизированный A-10 должен быть в полном порядке, подчеркивают американские эксперты, для того чтобы оказать сухопутным войскам США эффективную поддержку на полях сражений в течение многих будущих десятилетий.

Высокопоставленные представители промышленности США в настоящее время изучают и оценивают авионику, оружие и броню, которые могли бы быть применены на этом самолете. Многие боевые преимущества A-10 будут сохранены и приумножены, заявляют специалисты в США. A-10 представляется американским экспертам ценным самолетом, чтобы выступить в самом широком наборе боевых сценариев, включающих действия против партизан, поддержку подразделений и частей сухопутных войск в непосредственной близости от противника в локальных или же в крупномасштабных войнах. Огневая мощь А-10 будет востребована еще долгие и долгие годы, считают американские военные. Штурмовик А-10 как минимум будет находиться на вооружении до 2022 года. Но эксперты США уверены, что самолет будет служить намного дольше.

Руководители Военно-воздушных сил США ранее заявляли, что многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 будет в состоянии взять на себя задачи непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск. С его возможностями по разведке, 25-мм пушкой и непревзойденной маневренностью ни у кого в Пентагоне уже не осталось сомнений, что F-35 успешно справится с этими функциями.

"Тандерболту" отсрочат пенсию

Среди самых красноречивых сторонников сохранения штурмовика А-10 в боевом составе ВВС США сенатор Келли Айотт от штата Нью-Гэмпшир (кандидатура этой женщины рассматривалась в числе многих на пост министра обороны в администрации Дональда Трампа) и сенатор Джон Маккейн от штата Аризона.

Согласно мнению Келли Айотт, штурмовик A-10 спас много американских жизней, и сенатор обеспокоена, что Военно-воздушные силы могли бы списать A-10 раньше времени, причем до того, как будет готова равнозначная замена этому самолету. По ее словам, "в этом случае возникает опасный промежуток, который может поставить наши войска под угрозу".

Джон Маккейн, председатель комитета сената по делам вооруженных сил, приветствовал новость о том, что срок службы A-10 станет дольше, чем ранее планировали Военно-воздушные силы США.

"Сегодня флот A-10 играет важную роль в борьбе с ИГИЛ в Ираке и помогает усилиям НАТО удержать российскую агрессию в Восточной Европе,

- заявил Маккейн еще в прошлом году. - С ростом глобального хаоса и увеличивающейся суматохой мы просто не можем позволить себе преждевременно отказаться от самого лучшего оружия в нашем арсенале по изоляции района боевых действий и непосредственной авиационной поддержке войск на поле боя, не выставляя надлежащую замену".

По словам заместителя начальника стратегического планирования и выработки тактико-технических требований к перспективным самолетам генерал-лейтенанта Джеймса Холмса, пока только разрабатываются тактико-технические требования к перспективному штурмовику: "Когда они будут готовы, мы сравним их с А-10 и сделаем необходимые выводы". Среди многих других вариантов рассматриваются и такие самолеты, как Raytheon T-X и Embraer EMB Super Tucano A-29.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Марк Уэлш сказал законодателям, что, несмотря на бюджетные трудности, в планах ВВС не было однозначного мнения по списанию A-10. "Я не хочу списывать этот самолет", - сказал Уэлш комитету конгресса США еще в начале марта прошлого года.

Несмотря на многочисленные заявления, что другие боевые машины в ВВС США могли бы взять на себя задачи по непосредственной авиационной поддержке сухопутных войск США, защитники A-10 последовательно отстаивают точку зрения, что у этого штурмовика есть непревзойденные способности по защите подразделений и частей сухопутных войск США. По некоторым данным, сохранение в составе ВВС США штурмовика А-10 сэкономит американской казне порядка $4,2 млрд в течение пяти лет.

Сравнивая тактико-технические характеристики американского А-10 и российского штурмовика Су-25, представители российского экспертного сообщества сходятся во мнении, что "Грач" существенно превосходит "Бородавочника" в маневренности.

Однако некоторые специалисты считают, что маневренность для штурмовика - не самое главное качество. Какой бы ни был юркий самолет на поле боя, он может быть без труда поражен современными средствами ПВО, ракеты которых во много раз по располагаемым перегрузкам превосходят любой пилотируемый штурмовик. Что касается количества и разнообразия оружия, прицельно-навигационных систем и управления огнем, то "Тандерболт", по некоторым оценкам, еще на много лет опережает нашего "Грача".

Однако с этим не согласна большая часть российского экспертного сообщества, которая считает, что, критически подходя к ТТХ обеих боевых машин, а также оценивая опыт применения этих самолетов в вооруженных конфликтах последних десятилетий, можно сказать, что Су-25 превосходит А-10 по основным параметрам и по боевой эффективности.

Су-25, по мнению российских экспертов, - классический штурмовик, образцовая машина поля боя. Он живуче, проще, дешевле (по цене "Бородавочника" можно купить четыре "Грача"), универсальнее для решения значительного числа боевых задач. Главное преимущество Су-25, как и любого российского оружия, - надежность, дешевизна, простота в освоении и обслуживании, неприхотливость. Су-25 за один и тот же промежуток времени способен совершить существенно больше боевых вылетов, чем А-10, так как времени на предполетное обслуживание "Грач" требует значительно меньше. Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что А-10 "Тандерболт II" тоже очень живучий, маневренный, отлично вооруженный и крайне опасный штурмовик. Это факт, доказанный многочисленными вооруженными конфликтами, в которых принимал участие "Тандерболт".

Михаил Ходаренок