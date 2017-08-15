Российскую военную базу в Таджикистане подняли по тревоге в рамках учений



201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев 201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Подразделения российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, подняты по тревоге в рамках учений и под прикрытием вертолетов совершают марши в район полигона Харб-Майдон близ таджикско-афганской границы, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Подразделения 201-й российской военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, подняты по тревоге в рамках стартовавших тактических учений с боевой стрельбой. Расчеты и экипажи приступили к совершению маршей в район полигона Харб-Майдон близ таджико-афганской границы. Им предстоит пройти до 300 километров по горным серпантинам. Воздушное прикрытие колонн обеспечивают вертолеты Ми-8 и Ми-24", - сказал Рощупкин.

Планируется, что участники маневров отработают "вопросы взаимодействия в единой оперативной обстановке, ведение обороны, переход к наступлению, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований". Поддержку мотострелкам обеспечат реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", а также армейская авиация.

Учения продлятся до конца недели, в них задействовано более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц техники, добавил представитель ЦВО.