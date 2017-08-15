Алжир ставит на красное



Танки Т-90СА алжирской армии. Снимок 2012 года

Источник: Т800 / forcesdz.com Танки Т-90СА алжирской армии. Снимок 2012 годаИсточник: Т800 / forcesdz.com

Учения "Маджд-2017" – зеркало военно-технического сотрудничества

С 25 по 27 июля в Н ациональной народной армии (ННА ) Алжира в зоне ответственности 3-го военного округа близ города Тиндуф прошли самые крупные за последние 10 лет учения с боевыми стрельбами. За их ходом следил заместитель министра обороны, начальник Генштаба ННА корпусной генерал Ахмед Салах Гаид.

Фото- и видеоотчеты опубликовал региональный специализированный сайт www.menadefense.net. Примерно половина десятиминутного видеоролика посвящена участию в учениях главного алжирского военного, что позволяет предположить: съемка была официальной либо неким образом утекла в Сеть.

В любом случае анализ видеоряда позволяет сделать несколько многозначительных выводов. Первый из них: Алжир остается покупателем нашего оружия, которое было, есть, и – хочется верить – останется главным для ННА. Второй вывод: он активно заказывает современные образцы.

На эту страну в последнее время наложено своего рода табу в вопросах, связанных с военно-техническим сотрудничеством, притом что она всякий раз упоминается среди главных покупателей российских вооружений. Компетентные лица поясняют свою сдержанность пожеланием заказчика. Теперь он сам вольно или невольно нарушил обет молчания. Что показывает беглый анализ увиденного? На вооружении ННА остается достаточно много вооружений, приобретенных в СССР и России. Это, в частности, БРДМ-2, РСЗО БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", ЗСУ-23-4 "Шилка", танки Т-55АМВ. Из нового, очевидно, закупленного в недавнее время отмечены, в частности, истребители Су-30МКА, ПТРК "Корнет-Э", БМП-2, модернизированные установкой боевых модулей "Бережок", вертолеты Ми-171Ш, танки Т-90СА, ЗРПК "Панцирь-С1", созданные по заказу Алжира боевые вертолеты Ми-28НЭ "Ночной охотник" с двойным управлением. Показано применение переносных зенитных ракетных комплексов, но качество съемки не позволяет определить, что это: "Игла", "Верба" или какой-то китайский аналог.

Определенную интригу задали кадры характерной стрельбы из установки дистанционного разминирования. Она очень похожа на родного "Змея Горыныча", но при этом утверждается, что речь идет об американском MICLIC M58. Последнее удивительно, поскольку США не были замечены в тесном ВТС с Алжиром, ведь с развязыванием внутреннего противостояния властей этой страны и религиозных экстремистов в начале 90-х Вашингтон фактически установил эмбарго на поставки вооружений в АНДР.

Интересно отметить, что начало видеорепортажа показывает генерала Гаида у масштабного макета района учений. На нем, как на карте, соединения и части ННА обозначены красным цветом, воинские формирования условного противника – синим. Наверное, это дань традиции, ведь многие алжирские старшие офицеры и генералы – воспитанники советской и российской военных школ.

Обратило на себя внимание и то, что хотя Сахара на юге Алжира огромна, маневры проходили близ города Тиндуф, в районе которого находятся лагеря сепаратистского по отношению к соседнему Марокко фронта ПОЛИСАРИО (подробнее – "Лакомый песок"), выступающего за независимость пустынных провинций королевства. В регионе с 1991 года действует режим прекращения огня, контроль за которым осуществляет Миссия ООН в Западной Сахаре.

К слову, появление подобного ролика и комментариев к нему – это, как представляется, фактическая реклама российского оружия. Неужели есть противники этого?

Михаил Алексеев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (695) за 16 августа 2017 года