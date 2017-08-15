Диверсификация без магии



Владимир Путин во время встречи с рабочими Ярославского моторного завода, 12.11.16г.

Источник: Коммерсант / Дмитрий Азаров Владимир Путин во время встречи с рабочими Ярославского моторного завода, 12.11.16г.Источник: Коммерсант / Дмитрий Азаров

Переход на выпуск гражданской продукции требует детальных расчетов

В декабре 2013-го президент России в ежегодном послании обратил внимание на необходимость диверсификации производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса. "Уже сейчас мы должны думать, как будут загружены предприятия ОПК после выполнения гособоронзаказа, после 2020 года. Нельзя допустить, чтобы эти предприятия оказались переразмеренными и невостребованными". Прошло четыре года. Как здесь сегодня ситуация?

Высказанная главой государства обеспокоенность основывалась на долгосрочном прогнозе выпуска продукции военного назначения (ПВН), который в свою очередь опирался на заключение, что широкомасштабное перевооружение ВС РФ закончится к 2020 году. После этого должен наступить резкий спад поставок и мощности "оборонки" могут оказаться невостребованными.

“Для выпуска гражданской продукции права на объекты интеллектуальной собственности надо предоставлять бесплатно”

В сентябре 2016-го на совещании в НПО "Сплав" (Тула) проблема была обозначена уже более рельефно: "К 2020 году в соответствии с нашими планами масштабное перевооружение армии и флота завершится, пик поставок в рамках ГПВ будет пройден и такого объема заказов для "оборонки" не будет. В дальнейшем предстоит выйти на плановое, ритмичное оснащение Вооруженных Сил, пополнять их арсеналы по мере необходимости и износа действующей техники". Обычно такие задачи предполагают поставки ПВН в объеме примерно пяти процентов от его наличия в войсках. Следовательно, выпуск некоторых образцов может снизиться вдвое и более, если сравнивать с нынешним. И если не принять мер, оборонную промышленность ждет тяжелый удар. Поэтому президент поставил конкретную задачу: думать об увеличении выпуска продукции гражданского и двойного назначения.

О прогнозируемых объемах на том же совещании рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров: "В ближайшие пять лет мы ожидаем устойчивую динамику наращивания гражданского сегмента на уровне не менее пяти процентов прироста, что должно позволить выйти на пропорцию 50:50 к 2020 году". Стоит заметить, что сейчас – 84:16 в пользу ПВН.

Нельзя, Владимир Путин подчеркнул особо, ориентироваться на так называемый ширпотреб. Работу нужно вести исходя из потребностей передовых наукоемких отраслей – медицины, энергетики, авиа- и судостроения, космоса, информационных технологий и связи. При этом президент указал на необходимость работы над воружениями новых поколений, создания соответствующего задела, проведения НИР и ОКР, освоения серийного производства перспективной ПВН.

Береги экспортный портфель

Из приведенных высказываний вырисовываются контуры концепции дальнейшего развития оборонной промышленности. Но прежде чем их обозначить, обратим внимание на состоявшееся 22 марта заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. На нем отмечалось, что по итогам 2016 года Россия уверенно удерживает второе место в мире по объему военного экспорта (более 15 миллиардов долларов). Отечественная система военно-технического сотрудничества перекрывает плановые показатели: к примеру, МиГ выполнил свои задания на 118, "НПО машиностроения" – на 155, "Вертолеты России" – на 327 процентов.

Наша ПВН поставляется в 52 страны, портфель экспортных заказов отечественной "оборонки" сохраняется на уровне 50 миллиардов долларов. Россия намерена наращивать присутствие на мировом рынке ВВСТ, расширять географию поставок и перечень продукции, улучшать качественные характеристики оружия. Но в таком случае как быть предприятиям, имеющим огромный экспортный потенциал? Им тоже должно озаботиться диверсификацией или все-таки продолжать наращивать имеющиеся мощности и приносить стране прибыль?

Тут очень важно просчитать все последствия, не повторять ошибок 90-х, когда ОПК принуждали перейти на выпуск, образно говоря, поварешек и кастрюль. В любом случае обозначенные направления предполагают:

диверсификацию производства;

увеличение объема выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на высвобождаемых от ПВН мощностях;

работу над новыми вооружениями;

удержание и расширение зарубежных рынков.

Как видим, задачи едва ли не взаимоисключающие: удержание зарубежных рынков может затруднить диверсификацию, работа над новым вооружением требует полной вовлеченности в данную тематику. Устранение таких противоречий невозможно без формирования и реализации продуманной концепции развития оборонных мощностей.

Как представляется по опыту формирования последних программ развития ОПК и неприятному осадку от конверсии 90-х, первым этапом программы должно стать определение отраслей, государственных корпораций и предприятий ОПК, чьи объемы и номенклатура производимой оборонной продукции будут секвестрированы в наибольшей степени. При этом необходима детализация по годам, поскольку очевидно, что не все типы ПВН начнут сокращаться одинаковыми темпами.

План лучше рапорта

Безусловно, это задача Министерства обороны, которое должно окончательно определиться с обликом перспективной системы вооружения, перечнем работ по созданию новых ВВСТ, объемам серийных поставок. По результатам таких прогнозов масштабы диверсификации для разных отраслей окажутся существенно отличающимися.

С учетом задачи, поставленной президентом перед системой военно-технического сотрудничества, необходимо определение ее возможностей по наращиванию экспорта различных типов ПВН, включая ту, объемы заказов которой в интересах Минобороны, других силовых министерств и ведомств подлежат сокращению после 2020 года. Вполне очевидно, что это дело ФСВТС.

По результатам оценок, выполненных Минобороны России и ФСВТС, можно будет вполне объективно судить о перечне диверсифицируемых предприятий ОПК, масштабах и темпах перепрофилирования. И тогда не для всех отраслей окажутся верными обозначенные темпы в пять процентов в год и пропорция 50:50. Но это как раз нормально, проблемы скорее возникнут, если огульно и без разбору заставить все предприятия идти единым строем.

Президент обозначил отрасли, в сторону которых должна повернуться "оборонка". Но предстоит определиться с конкретной номенклатурой высокотехнологичной перспективной продукции народно-хозяйственного назначения, производство которой в России либо отсутствует, либо ограничено по масштабам, либо должно быть организовано для импортозамещения. Этим уже занимается Минпромторг, и пускать эту работу на самотек, исходя из принципа "рынок все решит", ни в коем случае нельзя.

Следующий логичный шаг – составление плана размещения производства конкретной высокотехнологичной народно-хозяйственной продукции на предприятиях ОПК взамен сокращаемой оборонной. Как представляется, это наиболее сложный этап, подразумевающий согласование номенклатуры, темпов наращивания и объемов выпуска на конкретных мощностях.

Здесь предприятия ОПК имеют право рассчитывать на получение финансовой помощи от государства в виде субсидий и льготных кредитов, на другую поддержку. За формирование такого плана диверсификации должен отвечать тот же Минпромторг во взаимодействии с государственными корпорациями.

Важным подспорьем может стать аккумулируемая и контролируемая Минобороны совокупность объектов интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной деятельности (ОИС и РИД), созданных при выполнении гособоронзаказа. Не вдаваясь в детали, отмечу, что сейчас МО РФ, условно говоря, "продает" право на их применение предприятиям в случае, если эти ОИС и РИД используются в экспортируемой ПВН. Для гражданской продукции порядок следовало бы изменить: права на такие объекты целесообразно предоставлять бесплатно. Тогда их внедрение в диверсифицируемое производство пойдет активнее. Здесь нужна продуманная политика, но принципы и правила необходимо формулировать уже сейчас.

Очевидно, что для предприятий ОПК должны быть выработаны механизмы и модели финансирования диверсификации мощностей, привлекательные с экономической точки зрения. Это и льготное кредитование, и организация государственно-частного партнерства, другие формы взаимодействия и поощрения.

На что еще обратить внимание? Настораживает желание некоторых чиновников рапортовать цифрами, приуроченными к какой-то дате. История должна уже научить нас, что такое поведение крайне опасно. Пуст показатели будут не 50:50, а 51:49 или какие-то другие. Магия круглых цифр не соответствует реальной жизни, а желание их достичь без точного просчета уже не раз приводило как минимум к экономическим потерям.

Потому следует еще раз обратиться к указаниям президента: "Уже сейчас мы должны думать…" Именно думать, анализировать, просчитывать, а не "шашкой махать", как было сказано в одном прекрасном фильме.

Василий Буренок, президент РАРАН, доктор технических наук, профессор

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 31 (695) за 16 августа 2017 года