Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Две "Варшавянки" пополнят состав ВМФ России до конца 2020

15.08.2017 ТАСС 175 0
0
Понравилась новость?
 +1

Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Закладка подводных лодок состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Две подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" поступят на службу Военно-морского флота России до конца 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны РФ.

"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", поименованные как "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов", пополнят состав Военно-морского флота России уже к концу 2020 года в случае успешного завершения швартовных, заводских и государственных испытаний. Их закладка состоялась в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводные лодки 636 считаются самыми малошумными из отечественных подводных кораблей. За уникальную малошумность они получили кодификацию НАТО "Черная дыра". Они также имеют современные комплексы радиолокационного вооружения, связи, гидроакустическую станцию, торпедные аппараты калибра 533 миллиметра и крылатые ракеты "Калибр".

За последние несколько лет состав Военно-морского флота России уже пополнили шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636, построенных судостроительным предприятием "Адмиралтейские верфи" для Черноморского флота. Подводная лодка этой серии "Краснодар" в мае и июне 2017 года произвела успешные боевые пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Средиземного моря по наземным объектам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) располагавшимся на территории Сирии.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
877 Палтус
NATO
Калибр КР
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 06:03
  • 159
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 15.08 04:54
  • 7
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
  • 15.08 04:45
  • 5
НАТО продолжает “скрытую” подготовку к нападению на Россию и Беларусь
  • 15.08 04:34
  • 26
"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"
  • 15.08 04:19
  • 23
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
  • 15.08 04:10
  • 1
Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию
  • 15.08 04:07
  • 1
Шойгу надеется на сохранение динамики военного сотрудничества с Сербией
  • 15.08 03:53
  • 1
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 15.08 03:44
  • 1
Первый патрульный корабль ледового класса спустят на воду в 2019 году
  • 15.08 03:31
  • 1
Ядерное оружие нужно уничтожать последним
  • 15.08 03:07
  • 2
Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
  • 15.08 01:38
  • 5211
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.08 22:51
  • 1040
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 21:09
  • 84
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 14.08 19:54
  • 10
Израиль защитится от Ирана "Стрелами"
другие обсуждаемые темы