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Китай модернизировал разведывательно-ударный беспилотник CH-4

15.08.2017 RNS 114 0
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БЛА CH-4 «Рэйнбоу»
Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) CH-4 «Рэйнбоу» (Rainbow CH-4)
Источник: defenseupdates.blogspot.ru

Модернизированная версия разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Cai Hong 4 (CH-4) готова к проведению летных испытаний с применением оружия на одном из северо-западных полигонов КНР, сообщает издание Jane's International Defence Review.

Беспилотник большой продолжительности полета и взлетной массой более тонны может нести ракеты AR-1 и AR-2, сообщает издание.

Российская армия пока не располагает беспилотными аппаратами подобного класса.

Разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (CAAA) беспилотник CH-4 представляет собой средневысотный летательный аппарат большой продолжительности полета и относится к так называемому MALE-классу. Этот разведывательно-ударный беспилотник используется в вооруженных силах различных стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Китайская аэрокосмическая научно-технологическая корпорация (CASC) внесла множество усовершенствований в первоначальный проект беспилотника. Все они полностью проверены и доступны в качестве опций, в том числе в экспортной версии.

По данным разработчика, CH-4 имеет максимальную взлетную массу порядка 1330 кг, включая полезную нагрузку около 345 кг. Конструктивные элементы созданы из композиционных материалов на основе стеклопластика. Длина фюзеляжа составляет около 8,5 м, размах крыла — 18 м.

Дрон оснащается поршневым двигателем мощностью около 100 л. с., который вращает трехлопастной воздушный винт изменяемого шага. Крейсерская скорость составляет 180–235 км/ч. Беспилотный аппарат может выполнять полеты на высотах до 7200 м.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал RNS, что данный беспилотник с точки зрения использованных технологий уступает американским и израильским образцам беспилотной техники аналогичного класса. "Между тем, низкая стоимость подобных систем, созданных китайскими компаниями, в совокупности с более гибкой экспортной политикой делает их достаточно привлекательными на мировом рынке беспилотных авиационных систем", — добавил Федутинов.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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Израиль
Китай
Россия
США
Компании
CASC
Проекты
БПЛА

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