Китай модернизировал разведывательно-ударный беспилотник CH-4
|
|
Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) CH-4 «Рэйнбоу» (Rainbow CH-4)
Источник: defenseupdates.blogspot.ru
Модернизированная версия разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата Cai Hong 4 (CH-4) готова к проведению летных испытаний с применением оружия на одном из северо-западных полигонов КНР, сообщает издание Jane's International Defence Review.
Беспилотник большой продолжительности полета и взлетной массой более тонны может нести ракеты AR-1 и AR-2, сообщает издание.
Российская армия пока не располагает беспилотными аппаратами подобного класса.
Разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики (CAAA) беспилотник CH-4 представляет собой средневысотный летательный аппарат большой продолжительности полета и относится к так называемому MALE-классу. Этот разведывательно-ударный беспилотник используется в вооруженных силах различных стран Центральной Азии и Ближнего Востока.
Китайская аэрокосмическая научно-технологическая корпорация (CASC) внесла множество усовершенствований в первоначальный проект беспилотника. Все они полностью проверены и доступны в качестве опций, в том числе в экспортной версии.
По данным разработчика, CH-4 имеет максимальную взлетную массу порядка 1330 кг, включая полезную нагрузку около 345 кг. Конструктивные элементы созданы из композиционных материалов на основе стеклопластика. Длина фюзеляжа составляет около 8,5 м, размах крыла — 18 м.
Дрон оснащается поршневым двигателем мощностью около 100 л. с., который вращает трехлопастной воздушный винт изменяемого шага. Крейсерская скорость составляет 180–235 км/ч. Беспилотный аппарат может выполнять полеты на высотах до 7200 м.
Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал RNS, что данный беспилотник с точки зрения использованных технологий уступает американским и израильским образцам беспилотной техники аналогичного класса. "Между тем, низкая стоимость подобных систем, созданных китайскими компаниями, в совокупности с более гибкой экспортной политикой делает их достаточно привлекательными на мировом рынке беспилотных авиационных систем", — добавил Федутинов.
|
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.07.2017 Китайская компания CASC начала летные испытания серийного БЛА CH-5
23.05.2017 Китайская оперативно-тактическая ракета М20 в Белоруссии
28.03.2017 Саудовская Аравия будет производить китайские БЛА
15.03.2017 Залив беспилотников
10.03.2017 Китай намерен стать мировым лидером в БЛА
06.03.2017 Китайский БЛА «Винг-Лунг-2» выполнил первый полет
11.01.2017 Поднебесные ласточки
15.11.2016 Пекин осваивает "Небесные дворцы"