Иран планирует закупить у концерна Airbus 48 гражданских вертолетов
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Как пишет Enrique Moreira в статье "L’Iran négocie avec Airbus l’achat de 48 hélicoptères civils", опубликованной французским изданием "Les Echos", c момента снятия санкций Иран заказал на Западе уже более 200 гражданских самолетов. Так, в конце октября 2016 года США разрешили европейскому концерну Airbus продавать самолеты в Иран. С этого момента Иран не связан ограничениями вести торговлю только с компанией Boeing.
Один из предполагаемых кандидатов на продажу Ирану - вертолет Airbus Helicopters H160 (c) Claude Paris/AP/SIPA
12 августа 2017 года иранский официальный представитель сообщил о том, что Иран ведет новые переговоры с европейскими производителем. В частности, речь идет о закупке 48 вертолетов. Заказчиком выступает министерство здравоохранения Ирана, которое планирует приобрести 45 медицинских вертолетов, а сами переговоры с иранской стороны ведет министерство транспорта и развития городской инфраструктуры.
Кроме того, три поисково-спасательных вертолета планирует закупить иранская Организация портов и навигации. В свою очередь пресс-секретарь Airbus отказался давать какие-либо комментарии относительно переговоров с потенциальными клиентами.
Как сообщает издание, с момента снятия санкций Иран уже заказал более западных 200 гражданских самолетов. Так, авиакомпания IranAir приобрела 100 самолетов у Airbus, 80 у Boeing и 20 у компании ATR. Реализация этих контрактов осложняется определенной неуверенностью относительно их финансирования.
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14.08.2017
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