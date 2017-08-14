Израильские операторы БЛА отказались атаковать армян по просьбе азербайджанцев

Как сообщает израильский веб-ресурс www.newsru.co.il со ссылкой на публикацию газеты "Маарив а-Шавуа", министерство обороны Израиля проводит проверку информации о том, что операторы израильской компании Aeronautics Defense Systems отказались демонстрировать возможности новой беспилотной техники, поставляемой Азербайджану, на армянских целях.

Осмотр президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым барражирующего беспилотного боеприпаса Zerbe-KH ("Удар", израильский Aeronautics Defense Systems Orbiter 1K) в стадии сборки на предприятии AZAD Sistemler производственного объединения Serq министерства оборонной промышленности Азербайджана. Баку, 21.09.2016 (с) АРА

Автор публикации в газете "Маарив а-Шавуа" Йоси Мельман пишет, что соответствующая жалоба была подана в министерство обороны Израиля. В компании Aeronautics Defense Systems обвинения отвергают.

Согласно указанному источнику, инцидент произошел более месяца назад, когда в Баку прибыла делегация Aeronautics Defense Systems с целью обсуждения нового контракта на поставку беспилотных летательных аппаратов, в том числе так называемых барражирующих боеприпасов. В публикации сказано, что азербайджанские военные попросили, чтобы возможности новой техники были продемонстрированы в ходе реальных боевых действий против армянской армии, и получили отказ. В статье утверждается, что министерство обороны Азербайджана рассчитывало опубликовать телетрансляцию этой атаки, чтобы показать мощь своих вооруженных сил.

"Маарив" напоминает, что, в соответствии с правилами министерства обороны Израиля, израильские поставщики вооружений не имеют права прямо или косвенно участвовать в боевых действиях на территории других стран, если нет особого распоряжения минобороны (которое дается крайне редко).

По сведениям "Маарива", на работников израильской компании, отказавшихся демонстрировать возможности беспилотников в ходе реальных действий против армянских военных, пытались оказать давление руководители делегации, но операторы не подчинились. В итоге, попытка применения этих БПЛА не привела к каким-либо жертвам, хотя цель и была поражена. Один из операторов, ответивших отказом на требование управлять барражирующим боеприпасом при атаке на армянских военных, позже уволился из компании, а второй собирается вскоре уволиться, пишет газета.

В министерстве обороны Израиля заявили: "Обычно министерство не дает комментариев по поводу оборонного экспорта. Информация проверяется соответствующими структурами в министерстве".

Пресс-служба компании Aeronautics Defense Systems категорически отвергла содержащиеся в жалобе утверждения и заявила: "Компания поставляет свою продукцию клиентам в 50 странах мира, исключительно в соответствии с лицензиями отдела контроля над оборонным экспортом в министерстве обороны". В заявлении подчеркивается, что оперативное управление всегда осуществляется покупателем и находится полностью в его ответственности. "Компания Aeronautics никогда не осуществляет демонстрации на живых целях. То же самое относится и к данному случаю", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в начале 2017 года на предприятии "AZAD системз" азербайджанского производственного объединения "Шарг" было запущено лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба". По сути речь идет о БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью.

"Орбитер-1К" создан на базе разведывательного мини-БПЛА "Орбитер-2" и впервые был показан в 2015 году в ходе Парижского авиасалона. От своего прототипа барражирующий боеприпас отличается увеличенным крылом для повышения маневренности и небольшим увеличением фюзеляжа для компенсации массы боевой части в носовой части.

БПЛА-камикадзе "Орбитер-1K" предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника. Боеприпас способен обнаружить цель в заданном районе, сопровождать ее и уничтожить по команде оператора в любое время суток. Для этого БПЛА оснащен оптико-электронной системой наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах и управления полетом, которая обеспечивает ручное пилотирование аппарата или автоматическое барражирование по программе.

БПЛА "Орбитер-1К" может действовать на дальность до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2-3 часов. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью. Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры.

В ходе полета оператор обнаружив цель переводит БПЛА в режим пикирования. Аппарат имеет малую акустическую заметность и может быть обнаружен за 2 с до поражения цели. При необходимости атака цели может быть отменена, а аппарат возвращен к месту старта. Мобильность применения БПЛА планируется обеспечить путем размещения аппарата на борту бронемашины "К1-Зарба".

По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, Азербайджан на протяжении последних лет активно ведет закупки различных систем БПЛА, а также сборочное производство некоторых из них непосредственно в стране. "Прежде всего, это продукция израильских компаний, среди которых, помимо упомянутой Aeronautics, также Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и BlueBird Aero Systems", - пояснил Д.Федутинов.

Осмотр президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым барражирующего беспилотного боеприпаса Zerbe-KH ("Удар", израильский Aeronautics Defense Systems Orbiter 1K) в стадии сборки на предприятии AZAD Sistemler производственного объединения Serq министерства оборонной промышленности Азербайджана. Баку, 21.09.2016 (с) АРА