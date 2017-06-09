Из неньютоновской жидкости сделают бронежилет



Тонкий и лёгкий бронежилет с жидким наполнителем

Источник: www.popmech.ru Тонкий и лёгкий бронежилет с жидким наполнителемИсточник: www.popmech.ru

Британская оборонная компания BAE Systems и канадская Helios Global Technologies занялись совместной разработкой тонкого и лёгкого бронежилета с жидким наполнителем.

Как известно, современные бронежилеты бывают нескольких видов: в зависимости от класса защиты это могут быть жилеты с кевларовым наполнителем, либо с металлическими или керамическими вставками. Последние эффективно защищают от пистолетных и даже автоматных пуль, осколков взрывных устройств и могут выдержать несколько выстрелов, однако их масса довольно-таки велика и обычно превышает шесть килограммов, что не очень удобно.

Разработка принципиально новых видов бронежилетов, которые будут существенно легче и надёжнее их современных аналогов, является весьма перспективным направлением. Поэтому британцы решили скооперировать усилия с канадцами и сделать бронежилет комбинированной конструкции, одним из элементов которого будет выступать неньютоновская жидкость. Она способна в состоянии покоя вести себя как обычная жидкость, но твердеть при резком воздействии.

Испытания, проведённые британцами, показали, что неньютоновская жидкость не может использоваться в качестве самостоятельного элемента защиты. Поэтому в бронежилете будут также использоваться кевларовые нити, которые усиливают конструкцию и при попадании пули помогают затвердевшей жидкости распределять энергию удара по большей площади. Ко всему прочему, «жидкий» бронежилет будет на 45% тоньше обычного.

Александр Пономарёв