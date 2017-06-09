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Из неньютоновской жидкости сделают бронежилет

15.08.2017 Популярная механика 130 0
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Бронежилет с жидким наполнителем
Тонкий и лёгкий бронежилет с жидким наполнителем
Источник: www.popmech.ru

Британская оборонная компания BAE Systems и канадская Helios Global Technologies занялись совместной разработкой тонкого и лёгкого бронежилета с жидким наполнителем.


Как известно, современные бронежилеты бывают нескольких видов: в зависимости от класса защиты это могут быть жилеты с кевларовым наполнителем, либо с металлическими или керамическими вставками. Последние эффективно защищают от пистолетных и даже автоматных пуль, осколков взрывных устройств и могут выдержать несколько выстрелов, однако их масса довольно-таки велика и обычно превышает шесть килограммов, что не очень удобно.



Разработка принципиально новых видов бронежилетов, которые будут существенно легче и надёжнее их современных аналогов, является весьма перспективным направлением. Поэтому британцы решили скооперировать усилия с канадцами и сделать бронежилет комбинированной конструкции, одним из элементов которого будет выступать неньютоновская жидкость. Она способна в состоянии покоя вести себя как обычная жидкость, но твердеть при резком воздействии.


Испытания, проведённые британцами, показали, что неньютоновская жидкость не может использоваться в качестве самостоятельного элемента защиты. Поэтому в бронежилете будут также использоваться кевларовые нити, которые усиливают конструкцию и при попадании пули помогают затвердевшей жидкости распределять энергию удара по большей площади. Ко всему прочему, «жидкий» бронежилет будет на 45% тоньше обычного.


Александр Пономарёв
09.06.2017
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принадлежат Популярная механика
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Страны
Великобритания
Канада
Компании
BAE Systems

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