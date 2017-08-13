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Американские морпехи меняют М4 на М27

15.08.2017 Warspot 149 0
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Винтовка Heckler & Koch 416 имеет все шансы стать одной из самых популярных моделей стрелкового оружия XXI века. Вчера, 12 августа, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что командование Корпуса морской пехоты США объявило о закупке более чем 50 000 новых автоматических винтовок.

В уведомлении о намерении указывается, что для морских пехотинцев будут закуплены 50 814 автоматических винтовок M27 Infantry Automatic Rifles (IAR) производства немецкой компании Heckler & Koch. В описании предложения указано, что "уведомление о намерении не является тендером, и выбор модели оружия сделан на усмотрение правительства". При этом другие производители также могут подать уведомления и предложить свои модели.

Штурмовая винтовка Heckler & Koch 416. Источник: heckler-koch.com

M27 IAR – винтовка Heckler & Koch 416 в модификации для Корпуса морской пехоты США. С 2010 года это оружие закупалось морпехами в качестве замены пулемета M249. Осенью прошлого года экспериментальный батальон морской пехоты получил опытную партию этих винтовок для испытаний в качестве замены автоматического карабина M4. В частности, было проведено исследование, соответствует ли HK416 требованиям, которые ранее выдвигались к карабинам M4. Новая винтовка успешно прошла все испытания, однако имела немалую цену – в базовой модификации (без прицела и других аксессуаров) HK416 стоит порядка $3000. Впрочем, с ростом военного бюджета США этот "недостаток", вероятно, стал не столь существенным

"Краш-тест" винтовки HK416

HK416 – автоматическая винтовка, созданная фирмой Heckler & Koch на основе карабина М4 (состоит на вооружении американской армии). Ключевое отличие немецкого автомата от американского прототипа заключается в газоотводной системе: в HK416 используется схема с коротким ходом газового поршня, "позаимствованная" у HK G36. HK416 производится с 2004 года и имеет несколько модификаций с различной длиной ствола, а также выпускается в полуавтоматическом варианте для гражданского рынка. В прошлом году HK416 выиграл тендер французской армии на замену автоматов FAMAS, кроме того, Бундесвер рассматривает это оружие в качестве варианта замены винтовки G36.
13.08.2017
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Страны
Германия
США
Франция
Продукция
M4 Carbine

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