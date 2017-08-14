Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией обстановку в Северной Африке
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Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Халифа Хафтар находится в Москве с рабочей поездкой
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром обстановку в Северной Африке, в том числе в Ливии. Об этом в сообщили в Минобороны России.
"14 августа в Минобороны России состоялась встреча министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, находящимся в Москве с рабочей поездкой. В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность состоявшегося диалога и договорились о продолжении контактов, добавили в ведомстве.
Ранее в понедельник Хафтар также встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Халифа Хафтар, который поддерживает Палату представителей (избранный постоянный парламент Ливии, заседающий на востоке в городе Тобрук), ранее уже посещал российскую столицу. Подчиняющиеся ему силы в настоящее время контролируют обширные территории на востоке и юго-востоке. В начале июля ЛНА объявила о полном освобождении от террористов Бенгази - второго по величине ливийского города (1000 км Триполи) и приступила к операции по выдворению боевиков из единственного подконтрольного им в восточном регионе города Дерна.
25 июля в Париже прошли переговоры Хафтара и главы базирующегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Стороны договорились об установлении режима прекращения огня, а также о проведении выборов в Ливии при появлении соответствующей возможности.
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14.08.2017
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