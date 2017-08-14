Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу обсудил с командующим Ливийской национальной армией обстановку в Северной Африке

15.08.2017 ТАСС 234 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Халифа Хафтар находится в Москве с рабочей поездкой

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил в понедельник с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром обстановку в Северной Африке, в том числе в Ливии. Об этом в сообщили в Минобороны России.

"14 августа в Минобороны России состоялась встреча министра обороны Российской Федерации Сергей Шойгу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, находящимся в Москве с рабочей поездкой. В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Северной Африке с акцентом на ситуацию в Ливии", - говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность состоявшегося диалога и договорились о продолжении контактов, добавили в ведомстве.

Ранее в понедельник Хафтар также встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Халифа Хафтар, который поддерживает Палату представителей (избранный постоянный парламент Ливии, заседающий на востоке в городе Тобрук), ранее уже посещал российскую столицу. Подчиняющиеся ему силы в настоящее время контролируют обширные территории на востоке и юго-востоке. В начале июля ЛНА объявила о полном освобождении от террористов Бенгази - второго по величине ливийского города (1000 км Триполи) и приступила к операции по выдворению боевиков из единственного подконтрольного им в восточном регионе города Дерна.

25 июля в Париже прошли переговоры Хафтара и главы базирующегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Стороны договорились об установлении режима прекращения огня, а также о проведении выборов в Ливии при появлении соответствующей возможности.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 06:03
  • 159
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 15.08 04:54
  • 7
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
  • 15.08 04:45
  • 5
НАТО продолжает “скрытую” подготовку к нападению на Россию и Беларусь
  • 15.08 04:34
  • 26
"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"
  • 15.08 04:19
  • 23
Сергей Шойгу занес сапог над челнинской «ядерной» сороконожкой
  • 15.08 04:10
  • 1
Немецкие СМИ сообщили, что Иран тайно переправил вооружения в Россию
  • 15.08 04:07
  • 1
Шойгу надеется на сохранение динамики военного сотрудничества с Сербией
  • 15.08 03:53
  • 1
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 15.08 03:44
  • 1
Первый патрульный корабль ледового класса спустят на воду в 2019 году
  • 15.08 03:31
  • 1
Ядерное оружие нужно уничтожать последним
  • 15.08 03:07
  • 2
Тимошенко назвала катастрофой для Украины возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
  • 15.08 01:38
  • 5211
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.08 22:51
  • 1040
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 21:09
  • 84
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 14.08 19:54
  • 10
Израиль защитится от Ирана "Стрелами"
другие обсуждаемые темы