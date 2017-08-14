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Вооруженные силы Филиппин получат американские БЛА "СканИгл"

15.08.2017 ЦАМТО 93 0
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БПЛА Boeing Insitu ScanEagle
Разведывательный БПЛА Boeing Insitu ScanEagle
Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 14 августа. Министр национальной обороны Филиппин Делфин Лорензана подтвердил, что США передадут Вооруженным силам страны беспилотные летательные аппараты (БЛА) "СканИгл", которые будут применяться для наблюдения и разведки.

Заявление о поставке БЛА "СканИгл" последовало за передачей США ВВС Филиппин двух новых самолетов "Цессна-208B" "Гранд Караван EX", оборудованных для сбора информации, наблюдения и разведки.

По словам министра, БЛА будут приняты на вооружение ВВС до конца текущего года. В январе 2017 года Объединенная группа военных советников США на Филиппинах (JUSMAG) в числе другого оборудования и вооружений уже передала представителям Сухопутных войск и морской пехоты страны комплект беспилотных летательных аппаратов RQ-11B "Рейвн".

Как сообщал ЦАМТО, 6 июня на американском сайте государственных закупок FBO (Federal Business Opportunities) было опубликовано уведомление командования авиационных систем ВМС США (NAVAIR) о намерении заключить в рамках программы "Иностранные военные продажи" с компанией Insitu контракт на поставку правительству Филиппин беспилотных летательных аппаратов "СканИгл", запасных частей, вспомогательного оборудования, инструмента, оказание услуг обучения и обслуживания техники. Ранее о поставках БЛА "СканИгл" Филиппинам не сообщалось. Потенциальная стоимость поставки оценивается в 13,5 млн. долл.

По оценке Jane's Defence Weekly, основанной на приобретении "СканИгл" другими странами, ВС Филиппин получат пакет в количестве 15 БЛА. Так, стоимость поставки комплекта "СканИгл" в составе 12 БЛА Йемену в 2014 году составила 10,98 млн. долл.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
США
Филиппины
Продукция
RQ-11 БПЛА
Проекты
БПЛА

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