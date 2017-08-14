Россия рассчитывает договориться с Ираком о новых проектах в сфере ВТС
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Максим Максимов
Источник: Посольство России в Ираке
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает в скором времени достичь договорённости с Ираком о новых совместных проектах в военно-технической сфере, заявил в интервью РИА Новости посол России в Багдаде Максим Максимов.
"С 2013 года действует российско-иракская межправительственная комиссия в сфере ВТС, очередное заседание которой должно в скором времени состояться в Багдаде. Думаю, что на нем нам удастся договориться о новых совместных с иракцами проектах в данной области", - заявил высокопоставленный дипломат.
Он также отметил, что Россия, помимо поставок продукции военного назначения, оказывает Ираку содействие в обучении иракских военных кадров, а также обслуживании российской техники.
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14.08.2017
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