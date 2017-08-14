В КТРВ заявили о помощи Китаю в создании ракетного вооружения
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Китайская УР воздушного боя средней дальности PL-12 (SD-10 - ShanDian-10, «Удар грома»)
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" ведет несколько совместных проектов с Китаем в части разработки ракетно-бомбового вооружения. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал глава компании Борис Обносов.
"Есть у нас определенные совместные проекты с Китаем по ОКР-овской тематике (опытно-конструкторским работам, включают создание опытного образца и документации — прим. "Ленты.ру") и в области готовых изделий", — заявил Обносов.
Российская оборонка традиционно выполняет большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в интересах китайской аэрокосмической и оборонной промышленности. По ряду оценок, речь может идти о трети в общей стоимости контрактов, заключаемых с Россией по линии военно-технического сотрудничества.
Среди оборонных программ Китая, сильно продвинувшихся в последнее время за счет помощи российских специалистов, эксперты называли управляемые ракеты "воздух-воздух" PL-12, зенитный комплекс HQ-16, вертолет WZ-10, легкие истребители JF-17 (FC-1), фрегаты проекта 054А.
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" создана в 2002 году на базе компании "Звезда-Стрела". Объединяет российских разработчиков высокоточного ударного вооружения, в частности "Радугу", "Вымпел", "Регион", "НПО Машиностроения" и ряд других. Консолидированная выручка за 2016 год составила 172 миллиарда рублей, чистая прибыль — около 17 миллиардов.
Среди продукции предприятия — управляемые ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля" различного назначения, противокорабельные ракеты (в том числе береговые комплексы "Бастион" и "Бал"), корректируемые авиабомбы, противолодочное вооружение (ракето-торпеды "Шквал", противолодочный комплекс "Пакет").
Корпорация является ведущей организацией по разработке перспективных гиперзвуковых крылатых ракет.
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14.08.2017
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