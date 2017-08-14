Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" возвращается в пункт постоянного базирования
|
|
Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский"
Источник: VK.com/Piloterrr
ЦАМТО, 14 августа. Научное исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее гидрографический поход, возвращается в пункт постоянного базирования – порт Кронштадт Ленинградской области.
Судно вышло из порта Лимассол (Кипр) 13 августа, где пополняло запасы до установленных норм и взяло курс в порт Кронштадт.
По пути следования к российским берегам экипаж гидрографического судна продолжает выполнение океанографических исследований – производит маршрутный промер морского дна, обследует точки якорных стоянок, собирает сведения для корректуры навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания.
"Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота побывал с деловым заходом в портах Республики Джибути, княжества Монако, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
|
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.05.2017 Судно ВМФ РФ "Адмирал Владимирский" эскортирует парусник "Надежда" в Аденском заливе
10.10.2016 Гидрографические суда ВМФ в течение лета совершили более 180 выходов в море
01.07.2016 Из рядов вон выходящие
19.04.2016 Начат анализ данных, полученных в ходе экспедиции ОИС ВМФ России «Адмирал Владимирский» к берегам Антарктиды
15.04.2016 Тральная группа Балтфлота на учениях обезвредила мины
09.02.2016 С борта ОИС «Адмирал Владимирский» произведена высадка 9 человек на научную станцию в Антарктиде
20.01.2016 Океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» прибыло к берегам Антарктиды
15.01.2016 Судно "Адмирал Владимирский" достигнет берегов Антарктиды 20 января