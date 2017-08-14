Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" возвращается в пункт постоянного базирования



Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский"

Источник: VK.com/Piloterrr Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский"Источник: VK.com/Piloterrr

ЦАМТО, 14 августа. Научное исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский", совершающее гидрографический поход, возвращается в пункт постоянного базирования – порт Кронштадт Ленинградской области.

Судно вышло из порта Лимассол (Кипр) 13 августа, где пополняло запасы до установленных норм и взяло курс в порт Кронштадт.

По пути следования к российским берегам экипаж гидрографического судна продолжает выполнение океанографических исследований – производит маршрутный промер морского дна, обследует точки якорных стоянок, собирает сведения для корректуры навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания.

"Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта 6 апреля. В рамках одиночного плавания экипаж океанографического судна Балтийского флота побывал с деловым заходом в портах Республики Джибути, княжества Монако, сообщает пресс-служба Западного военного округа.