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Евгений Куйвашев, Александр Потапов и Сергей Носов встретились с коллективом Уралвагонзавода

15.08.2017 ЦАМТО 140 0
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Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев
Источник: Татьяна Андреева/РГ

ЦАМТО, 14 августа. Евгений Куйвашев, врио губернатора Свердловской области, Александр Потапов, генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод", и глава города Нижний Тагил Сергей Носов 11 августа встретились с рабочими Уралвагонзавода.

Разговор шел о сегодняшней ситуации и о перспективах Нижнего Тагила, который празднует 295-летие со дня основания, и Уралвагонзавода, как градообразующего предприятия.

Е.Куйвашев отметил значимость Уралвагонзавода для города, Свердловской области и всей страны. "Мы не представляем развитие Уралвагонзавода без Нижнего Тагила, так же как и развитие Нижнего Тагила без Уралвагонзавода", – подчеркнул врио губернатора Свердловской области

А.Потапов говорил о важности сотрудничества промышленного предприятия и власти. "Три точки определяют плоскость. И эти точки – производство, область и город", – уточнил он. Гендиректор также отметил, что Нижний Тагил прочно ассоциируется с Уралвагонзаводом.

После встречи с заводчанами генеральный директор УВЗ ответил на вопросы журналистов. В частности, он сказал, что в 2017 году ситуация на вагоносборочном производстве Уралвагонзавода значительно лучше по сравнению с предыдущим годом, "количество заказов, которое мы сегодня имеем, договоры, которые мы сегодня подписали, обязательства, которые взяли на себя, – в два раза превышают объемы предыдущего года". При этом он отметил, что сейчас изменился подход к формированию портфеля заказов. "Мы могли бы и больше брать заказов. Но наша задача на сегодня – иметь стабильную гарантированную работу. Важно сформировать нормальную долгосрочную программу загрузки производства и ее выполнять на протяжении многих лет. Я думаю, мы с этим успешно справимся", – подчеркнул А.Потапов.

Он также отметил, что сейчас на Уралвагонзаводе успешно идет диверсификация производства. Готовится программа техперевооружения вагоносборочного производства. Для этого планируется привлечение средств Фонда развития промышленности Министерства промышленности и торговли РФ и средств, предусмотренных в рамках выделения льготных коммерческих кредитов по линии Внешэкономбанка. Особое внимание к вагоносборочному производству обусловлено тем, что данное направление многие десятилетия активно эксплуатировалось и никогда серьезно не модернизировалось.

Говоря о Дне танкиста, празднование которого состоится в Нижнем Тагиле 9 сентября, гендиректор корпорации рассказал, что программа мероприятия будет достаточно обширная. Планируется несколько площадок: Дворец культуры имени И.В.Окунева, центр города и полигон "Старатель". Подготовка ведется вместе с правительством Свердловской области.

"Мы создадим праздник. Надеемся, что он привлечет не только взрослых., но и подрастающее поколение. Хотим, чтобы у молодых ребят и девчонок горели глаза и они понимали, как жили их родители, бабушки и дедушки. Зная историю, ты можешь нормально и уверенно смотреть в будущее. А будущее, как я всегда говорю, и буду говорить, у нас точно хорошее и светлое", – сказал А.Потапов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр

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