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В МИД РФ заявили, что армия США должна покинуть Афганистан

15.08.2017 ТАСС 125 0
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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США в Афганистане
Источник: www.defense.gov

ТАСС, 14 августа. Военный контингент США должен покинуть Афганистан, поскольку кампания Вашингтона оказалась безрезультатной, считает спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана, но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является", - заявил Кабулов в интервью газете "Известия".

Дипломат также подчеркнул, что Россия выступает против возможной замены регулярной армии США на наемников в Афганистане. "США находятся в отчаянии, и планы заменить профессиональных военных на наемников - глупость. Ни к чему хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против талибов?" - цитирует издание слова Кабулова.

Ранее газета USA Today со ссылкой на основателя одной из крупнейших в мире военных фирм Blackwater Эрика Принcа сообщала, что Белый дом активно рассматривает вопрос о привлечении сотрудников частных военных компаний для проведения подготовки и оказания поддержки военнослужащим Афганистана, чем и занимается кадровый состав американских вооруженных сил.

В Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.
14.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Афганистан
Россия
США

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