ОДК согласовала использование двигателя ТВ7-117СТ-01 в качестве штатного для Ил-114-300



Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ (регистрация 76454, серийный номер 0073469074) в экспозиции авиасалона МАКС-2017, 18.07.2017

Источник: bmpd Турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ под крылом летающей лаборатории Ил-76ЛЛ (регистрация 76454, серийный номер 0073469074) в экспозиции авиасалона МАКС-2017, 18.07.2017Источник: bmpd

Министерство промышленности и торговли России, "Объединённая авиастроительная корпорация" и "Объединённая двигателестроительная корпорация" согласовали использование турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ-01 повышенной мощности в качестве штатного для регионального пассажирского самолёта Ил-114-300.

ТВ7-117СТ (форсированная модификация двигателя ТВ7-117СМ разработки АО "ОДК — Климов") является базовым двигателем для силовой установки перспективного российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

В новое изделие заложены современные технические и конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме — 3600 л.с. На ТВ7-117СТ установлен воздушный винт АВ112, обладающий большей производительностью и позволяющий увеличить лобовую тягу силовой установки.

Двигатель также будет сертифицирован в соответствии с гражданскими нормами. При этом ОДК готова обеспечить первый полет Ил-114-300 с уже освоенными в производстве двигателями ТВ7-117СМ.

Более мощный в сравнении с ТВ7-117СМ двигатель ТВ7-117СТ, в частности, позволит увеличить грузоподъемность Ил-114-300, сократить время разбега самолета. Применение унифицированного двигателя на самолетах Ил-112 В и Ил-114-300 будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет примером трансфера военных технологий в гражданский сектор.

В сентябре 2016 года ОДК приступила к стендовым испытаниям двигателя ТВ7-117СТ. В настоящее время ведется подготовка к летным испытаниям силовой установки в составе летающей лаборатории.

Одной из особенностей ТВ7-117СТ является то, что система автоматического управления разработки "ОДК — Климов" управляет не только сами двигателем, но и воздушным винтом, то есть всей силовой установкой самолёта. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки.