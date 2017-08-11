Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите

Летно-испытательный институт имени М.М.Громова (ЛИИ) в гор. Жуковском до начала 90-х годов был главным центром страны, где промышленность проводила летные испытания всех новых типов самолетов, отрабатывались системы автоматического управления (САУ), двигатели и другое авиационное оборудование. Специалистами ЛИИ были проведены летно-космические испытания изделий БОР – моделей по темам «Спираль» и «Буран».

На аэродроме ЛИИ, специально дооборудованном наземным комплектом радиотехнической системы навигации и посадки "Вымпел", выполнялась летная отработка штатной системы управления ОК «Буран» и тренировочные полеты летчиков-космонавтов из отряда Игоря Петровича Волка на летающих лабораториях Ту-154Б по траекториям ОК «Буран» на всех режимах атмосферного участка полета в ручном и автоматическом режимах вплоть до касания ВПП и пробега. При непосредственном участии ЛИИ были выполнены полеты по программе горизонтальных летных испытаний, разработанного и изготовленного в НПО «Молния» совместно с Тушинским машиностроительным заводом изд. БТС-002 – атмосферного аналога орбитального корабля «Буран».

В ЛИИ была собрана элита научных, инженерных кадров и летчиков-испытателей отечественной авиационной и авиационно-космической промышленности.

Мне посчастливилось на протяжении нескольких лет принимать непосредственное участие в экспериментальных полетах на летающих лабораториях по отработке САУ, включая режимы автоматического захода самолета на посадку (впервые в нашей стране) и полета при отказе двигателя, для самолетов Ил-62 и Ил-76 в качестве инженера-экспериментатора, а позднее – был назначен ведущим конструктором по созданию летающих лабораторий Ту-154Б (ЛЛ), оборудованных штатной системой управления (СУ) и рабочим местом пилота ОК «Буран» .

Вместе с товарищами по работе в качестве ответственного представителя НПО «Молния» и заместителя начальника комплексной испытательной бригады участвовал в дооборудовании ЛЛ, подготовке и предполетной проверке СУ ОК «Буран», провожал экипаж ЛЛ в полет.

Работы, проводимые на аэродроме ЛИИ и совместно c ЛИИ на аэродроме «Юбилейный» Посадочного комплекса ОК «Буран» на космодроме Байконур, позволили выявить и устранить недостатки бортового и наземного оборудования штатной СУ ОК «Буран», что обеспечило успешное завершение космического полета 15.11.1988 г. в сложных метеорологических условиях. Без устранения выявленных в летных испытаниях на ЛЛ недостатков полет «Бурана» заведомо был обречен на катастрофу, как на входе в зону действия микроволновой системы посадки, так и на малой высоте перед касанием ВПП. Наземные комплексные стенды не позволяли обнаружить эти недостатки, поскольку частично штатное оборудование заменялось цифровыми моделями.

У ракетчиков нет такой возможности. Одноразовые ракеты-носители и выводимые ими космические аппараты могут отрабатываться только на наземных стендах. Поэтому так высоки риски при первых экспериментальных пусках в космическое пространство, и так трудно бывает разобраться в причинах неудач.

Россия объявила о программе освоения Луны. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Олегович Рогозин сказал, что мы придем на Луну, чтобы остаться там навсегда. Начат отбор претендентов в кандидаты для полета на Луну, получено указание Президента РФ ускорить создание ракеты сверхтяжелого класса, начаты переговоры ГК «Роскосмос» с НАСА о возможном участии России в международном проекте окололунной орбитальной станции.

Это уже четвертый вариант нашей лунной программы. До этого были Н1-Л3 (Королев, Мишин), РН «Энергия» (Глушко), РН «Ангара» (ГКНПЦ им. Хруничева, 4-х пусковая схема).

Распространение сферы деятельности, аналогичной ЛИИ, за пределы земной атмосферы в космическое пространство могло бы существенно снизить риски неудачных пусков.

Но как это сделать? Одноразовую ракету массой 2 – 3 тысячи тонн невозможно предварительно, до запуска, испытать в условиях реального космического полета.

Мы живем в удивительное время, когда прямо на наших глазах рождаются и реализуются фантастические идеи и предложения, в которые, казалось бы, просто невозможно поверить.

Оригинальное решение нашел Владимир Семенович Леонов.

Надо отказаться от космических ракет, как в свое время отказались от вызывающих восторг морских красавцев-парусников, от цифровых ЭВМ на ферритовых кольцах, от паровозов с щемящим, кто помнит, запахом дымка каменного угля. Постепенная замена ракетной техники на принципиально новые космические аппараты (КА) с квантовыми двигателями (КвД) разработки Леонова позволит создать транспортную систему космического назначения нового поколения , основанную на новых, неизвестных ранее, физических принципах.

С преимуществами КА с КвД знакомит таблица «Сравнительные отличия КА с КвД Леонова от ракетной техники» на сайте http://zg5.cosmotest.ru/quantoid.php.

«Колонизация Луны и Марса возможна только при создании космических межпланетных кораблей нового поколения с квантовыми двигателями». Владимир Леонов

Автор статьи предлагает разместить на околоземной орбите монтажно-испытательный полигон (комплекс) для тестирования межпланетных и других космических аппаратов, всего оборудования инфраструктуры, необходимой для колонизации Луны, Марса и других планет.

Это будет аналог ЛИИ, по сути своей деятельности, для проведения натурных испытаний в условиях реального космического полета по орбите Земли перед запуском на Луну, Марс, к другим объектам Солнечной системы и за ее пределы к другим звездным мирам.

Как автор этого предложения, я назвал этот комплекс «Орбитальный центр летно-космических испытаний «Космотест ГЕЛЛий» в память о Генеральном директоре – Главном конструкторе НПО «Молния» Минавиапрома СССР Глебе Евгеньевиче Лозино-Лозинском, которого по праву назвали Главным конструктором орбитального корабля «Буран».

«Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский мечтал создать космическую авиацию» - рассказал Главный конструктор Студнев Владислав Васильевич, руководитель работ на Посадочном комплексе ОК «Буран» на Байконуре.

Создание ОЦЛКИ "Космотест ГЕЛЛий" базируется на теоретических работах и инженерных решениях выдающегося российского ученого Леонова Владимира Семеновича (г. Брянск), лауреата премии Правительства России в области науки и техники, академика МАСИ, который открыл квант пространства-времени (квантон) и разработал теорию Суперобъединения и теорию Упругой квантованной среды, утвердив приоритет российской науки в изучении и познании фундаментальных законов физики. Теоретические работы В.С.Леонова подтверждены результатами экспериментов с лабораторными образцами.

ОЦЛКИ "Космотест ГЕЛЛий" представляет собой группировку активно взаимодействующих космических модулей c роевым управлением при совместном полете по орбите ИСЗ.

ОЦЛК "Космотест ГЕЛЛий", как комплекс технических средств орбитальной группировки, состоит из долговременной орбитальной станции ДОС-Г и нескольких отдельных космических модулей целевого назначения, совершающих совместный с ДОС –Г групповой полет по орбите ИСЗ.

За основу топологической схемы конструкции ДОС выбрана шестиконечная снежинка с мощным центральным узлом. Такая архитектура, по сравнению с крестообразной архитектурой МКС, обладает большей компактностью (меньшим моментом инерции) и позволяет дальнейшее развитие в нескольких направлениях, как в плоскости "снежинки", так и перпендикулярно.

На рисунке БМ – базовый модуль, ЛМ – лабораторный модуль, ЦЗР – центр здоровья и реабилитациии с управляемым значением искусственной силы тяжести Источник: cosmotest.ru

ОЦЛКИ "Космотест ГЕЛЛий" предназначен для выполнения технологических операций с КА и космическим оборудованием различного назначения на орбите ИСЗ перед их целевым использованием:

– тестирование космических аппаратов, в том числе транспортных и пассажирских межпланетных кораблей, взлетно-посадочных модулей, модулей околопланетных орбитальных станций;

– тестирование робототехнических систем, включая роботов андроидного типа,

– тестирование спецтехники и оборудования, предназначенного для поддержания здоровья и жизни экипажа и выполнения производственных операций на Луне, Марсе и в глубоком космическом пространстве, в том числе строительной техники, оборудования для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых, добычи воды из недр планеты, энергетических установок, космических жилищ, оборудования связи и обеспечения жизнедеятельности человека, напланетных и надпланетных экспедиционных роверов, научно-исследовательских приборов;

– окончательная сборка, дооборудование, подготовка к полету и запуск крупногабаритных конструкций различного назначения;

– проведение научно-исследовательских работ по изучению космического пространства

и влияния факторов космического полета на оборудование, растения, живые

организмы, самочувствие и здоровье экипажа КА;

– техническое обслуживание, включая дозаправку КА расходными материалами, и ремонт космической техники.

- преревод КА на другую орбиту;

– запуск КА на отлетные траектории к другим планетам;

– запуск КА или группы КА в дальний комос, в том числе за пределы Солнечной системы.

Проект ОЦЛКИ "Космотест ГЕЛЛий" разрабатывается по личной инициативе и за счет средств гражданина России Коротченко Виктора Ивановича, руководителя проекта "Орбитальные поселения, межпланетные и межзвездные перелеты. Проект XXI века", без привязки к "Федеральной космической программе на 2016-2025", утвержденной Правительством РФ 17.03.2016 года, не зависит от Государствнной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и входящих в нее предприятий и акционерных обществ.

Более подробно с проектом можно познакомиться на сайте http://cosmotest.ru, где в открытом доступе изложены технические предложения.

ОЦЛКИ "Космотест ГЕЛЛий" это следующий крупный шаг человека в космическое пространство, как естественное продолжение и развитие работ на Международной космической станции МКС, в направлении разработки и внедрения в практику космических полетов космических аппаратов, оборудования и технологий, обеспечивающих надежную колонизацию Луны, Марса, других планет Солнечной системы, полеты в глубокий космос к астероидам и кометам, а также создания научно-технического задела для полета человека к другим звездным системам.

Будет ли этот шаг сделан при жизни нашего поколения, зависит от решения о государственном финансировании разработок квантового двигателя Владимира Леонова и, в целом, квантовой космонавтики и квантовой энергетики, которое может быть принято только на самом высоком уровне.

Товарный продукт на шиши от науки не построишь. Многочисленные попытки Леонова «достучаться» до верхов пока не получили результативного отклика.

«Я патриот своей страны, но иногда кажется, что меня хотят выпихнуть на Запад», - говорит Леонов.

Если представить себе, что такое случится, то ГК «Роскосмос» сойдет с дистанции международных соревнований по космической гонке с потерей дохода на рынке космических услуг. А о практически мало кому известном проекте ОЦЛК «Космотест ГЕЛЛий», который является единственной альтернативой марсианским проектам NASA и миллиардера Элона Маска, мир узнает через несколько десятилетий от архивариуса NASA, как мы узнали о Юрии Васильевиче Кондратюке (он же Александр Шахрай), который разработал трассу полета на Луну на 50 лет раньше запуска на Луну американского корабля «Аполлон» с экипажем на борту.

Что в этом случае произойдет с другими отраслями промышленности, пусть скажут эксперты при подготовке прогноза развития экономики нашей страны для Правительства, им виднее.

Поздно вечером накануне пуска ОК «Буран, по дороге на Посадочный комплекс космодрома Байконур, вместе с группой поддержки Руководителя посадки ОК «Буран» Андрея Арсеновича Манучарова – заместителя руководителя ЛИИ им. М.М.Громова, мы проезжали мимо стартового комплекса. В ноябре рано темнеет. Связка «Энергия-Буран» на фоне темного казахстанского неба ярко сверкала в ослепительных лучах множества прожекторов в ожидании предстоящего полета. Неописуемую красоту и торжественность этой рукотворной космической инсталляции невозможно передать ни на фото, ни видеокамерой.

В голове промелькнуло: «Завтра, когда мы поедем обратно, этого уже не увидим, а может быть не увидим никогда».

ОК «Буран» и «Спейс Шатлл» в том виде, как они были, уже не возродить. Это тоже была тупиковая ветвь развития авиационно-космической техники.

Но сегодня Россия как никогда близко подошла к созданию принципиально новых космических систем многоразового использования, которые во многом превзойдут их потомков. Я очень надеюсь, что специалисты ЛИИ им. М.М.Громова с их бесценным опытом работы станут ключевым звеном в создании и летно-космических испытаниях новых межпланетных кораблей и поражающих своей красотой звездолетов.

Коротченко Виктор Иванович