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Двести КАМАЗов для компании «ИТЕКО»

11.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 155 0
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КАМАЗ-5490
Магистральный тягач КАМАЗ-5490 (М1842)
Источник: http://kamaz.ru/

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» заключил очередной контракт с транспортной компанией «ИТЕКО». Предметом договора стала передача в лизинг 200 магистральных тягачей КАМАЗ-5490 NEO.


«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» финансирует приобретение магистральных тягачей для «ИТЕКО» уже третий год. Поставщиком является ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ» - собственная дилерская сеть ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех). КАМАЗы фирменного изумрудно-зелёного цвета будут переданы транспортной компании в 3-4 квартале 2017 года.


«ИТЕКО» является корпоративным клиентом автогиганта. И одним из крупнейших покупателей новой техники КАМАЗ. Стоит отметить, что специалисты автозавода совместно со службой сервиса «ИТЕКО» провели мониторинг эксплуатации автомобилей, по результатам которого в новом магистральнике КАМАЗа были сделаны необходимые улучшения.


Выбор клиента в пользу грузовой автомобильной техники марки «КАМАЗ» не случаен, ему способствует конкурентоспособная цена, технические и эксплуатационные характеристики продукта, а также льготные госпрограммы и специальные условия приобретения от производителя.


Повышенное внимание к магистральному тягачу КАМАЗ-5490 NEO, отмеченное в последнее время, обусловлено его техническими характеристиками и потребительскими свойствами. КАМАЗ-5490 в 2014 году был признан лучшим коммерческим автомобилем в России. Он оснащён комфортабельной кабиной Merсеdes-Benz, кондиционером и подогревом сидений, модифицированной системой камазовского шасси. В качестве силового агрегата использован рядный шестицилиндровый двигатель Merсеdes-Benz OM457LA мощностью 428 л.с., отвечающий стандартам «Евро-5». Российский тягач имеет самую низкую стоимость в нише магистральных автомобилей и успешно конкурирует с импортными аналогами. Особым спросом автомобиль пользуется у транспортных компаний, и ТК «ИТЕКО» не исключение.


Лизинговой компанией «КАМАЗ» было разработано индивидуальное предложение, совместившее в себе программу «Большой лизинг» (для корпоративных клиентов) и государственную программу «Российский тягач». Напомним, что согласно опубликованному 11 июля 2017 года постановлению Правительства РФ, ставка субсидирования лизинга по новым программам стала выше на 2,5%: объём скидки первого платежа увеличился с 10 до 12,5% от стоимости колёсного транспортного средства с установленным лимитом 625 тыс. рублей на одну единицу техники. Договор заключен сроком на 5 лет.
11.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ

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