Израиль защитится от Ирана "Стрелами"



Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе Пальмахим, 2011 год

Источник: Nir Elias/Reuters Израильский противоракетный комплекс Arrow 2 во время презентации для журналистов на военной базе Пальмахим, 2011 годИсточник: Nir Elias/Reuters

В Израиле разрабатывают систему ПРО нового поколения

Военные и ученые Израиля работают над ПРО нового поколения - Arrow 4 ("Стрела"), способной перехватывать цели и в космосе, и в атмосфере. Усилия предпринимаются в целях более надежной защиты населения и важнейших объектов страны от возрастающих ракетных угроз со стороны Ирана.

Министерство обороны Израиля и предприятия оборонной промышленности страны начали концептуальные разработки новой системы противоракетной обороны - Arrow 4, пишет Defense News со ссылкой на источники в военном ведомстве и ОПК Израиля.

Собеседники американского военно-аналитического издания предполагают, что

новая система ПРО будет обладать возможностями залповой стрельбы, противоракеты будут комплектоваться боевыми частями разных типов, размещенными на мобильной базе. Она станет структурным элементом интегрированной и многоярусной национальной ПРО Израиля.

Развертывание Arrow 4 ожидается в следующем десятилетии. С этой целью израильская администрация по исследованиям и разработке вооружений и технологической инфраструктуры министерства обороны (MAFAT) работает в тесной кооперации с принадлежащей государству авиакосмической промышленностью и другими оборонными фирмами, чтобы оценить технологии, которые должны резко улучшить боевые возможности перспективной системы ПРО по обнаружению, сопровождению и последующему поражению головных частей и боевых блоков иранских ракет.

"Мы очень рады, что архитектура противоракетной обороны Израиля работает, но мы не можем стоять на месте. Мы должны быть по крайней мере на шаг впереди любых потенциальных угроз. Сегодня мы оцениваем технологии для того, чтобы определить пути, по которым нам следовать в сфере ПРО в будущем", - рассказал директор входящей в MAFAT Организации по ПРО Израиля Моше Патель.

По его словам, работа пока находится на очень ранних стадиях и сосредоточена не только на новой системе ПРО, но и на инфраструктуре, которая может быть необходима, чтобы поддержать будущую систему в боеготовом состоянии.

Патель отметил, что Израиль с недавних пор стал взаимодействовать в сфере концептуальных разработок со своими американскими партнерами в Агентстве противоракетной обороны Пентагона.

"Точно так же, как система ПРО "Железный купол" начиналась с инфраструктуры и научных исследований в MAFAT, так и в этом случае мы начинаем вызывать интерес к этим разработкам у наших американских коллег и делиться с ними прорывными технологиями, способными обеспечить движение вперед", - объяснил израильский чиновник.

Исполнительный вице-президент IAI (Israel Aerospace Industries) и глава группы, которая разработала системы ПРО Arrow 2 и Arrow 3, Боуз Леви добавил, что первоначальные концептуальные проработки еще рано называть системой ПРО Arrow 4. Тем не менее он признал, что

текущее проектирование нацелено на будущую ракету-перехватчик, которая сможет обеспечить атмосферный перехват баллистических ракет средней дальности типа советских СКАД, как Arrow 2, и уничтожать баллистические цели в ближнем космосе, как Arrow 3.

"Пока мы работаем над определением полного спектра потенциальных угроз", - уточнил Леви. По его словам, создание подобных систем занимает продолжительный срок, поэтому проект должен ориентироваться на весьма отдаленные по времени угрозы, чтобы иметь возможности опередить их.

Глава научно-исследовательского центра БЛА в израильском институте Фишера в сфере воздушных и космических стратегических исследований Тэл Инбер, который в том числе занимается мониторингом выступлений, литературы, фото- и видеоматериалов из Ирана, обратил внимание на то, что

в прошлом году иранский министр обороны Хоссейн Дехган рассуждал о необходимости "преодоления противоракетной обороны врага" баллистическими ракетами, способными к поражению площадных и особо важных точечных целей.

"Сначала была официальная художественная иллюстрация запуска иранской ракеты типа Shihab с кассетной головной частью. Затем демонстрировались видеозаписи испытаний неизвестных ракет, где были ясно видны пораженные боевыми частями этих ракет взлетно-посадочные полосы и авиабазы. Таким образом, становится понятным общее направление развития иранской ракетной программы. Следующий логический шаг в этом плане - появление у Тегерана разделяющихся головных частей индивидуального наведения", - сказал Инбер.

Патель рассказал также, что в Израиле с нетерпением ждут этапа испытаний ПРО, получивших название "Караван-3". Он запланирован в следующем году на острове Кадьяк на Аляске. Эти испытания увязаны с действиями Агентства по противоракетной обороне Пентагона и проводятся как часть текущей программы по модернизации израильских систем ПРО типа Arrow.

"Выбор острова Кадьяк для испытаний связан с тем, что в условиях Средиземноморья провести боевые стрельбы противоракетами на предельные дальности и высоты по реально обозначенным целям в ближнем космосе практически невозможно. Во-первых, из-за падения отработавших первых ступеней противоракет, во-вторых, из-за обломков от ракет-мишеней и вторых ступеней противоракет. Это густозаселенный регион Ближнего Востока и район интенсивного судоходства. Проводить там подобные испытания нельзя", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Дальняя граница зоны поражения системы Arrow 2, напоминает эксперт, составляет около 100 км, а Arrow 3 - 900 км.

"Arrow 3 характеризуется значительной по геометрическим размерам зоной поражения, поэтому было принято решение ехать на Аляску, а не иметь дело с безопасностью и географическими ограничениями", - пояснил Патель.

Последний раз Израиль проводил боевые стрельбы системы Arrow за пределами своей территории в период с 2009 по 2011 год, в ходе испытаний "Караван-2" на американском военно-морском полигоне в Пойнт-Мугу в Калифорнии. Более ранний этап испытаний "Караван-1" был завершен там же в 2004 году.

В США также интенсивно занимаются внедрением новых технологий в системы ПРО. Недавно американское Агентство по противоракетной обороне провело успешные стрельбы по баллистическим целям и продолжает финансирование относительно недорогих по цене РЛС и электронно-оптической аппаратуры для обеспечения ПРО континентальной части США и удаленных регионов.

30 июля 2017 года система ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) успешно обстреляла и уничтожила две баллистические цели, запущенные с воздушного носителя. Эти испытания последовали вслед за успешным перехватом баллистической цели в США в мае.

Агентство по ПРО США, рекламируя очевидный прогресс в сфере борьбы с баллистическими ракетами, просит конгресс США поддержать развитие новых средств разведки и поражения.

"Наши задачи со временем становятся все более сложными, поскольку мы продолжаем разрабатывать вооружение для противодействия все новым и более сложным угрозам. Но последние испытания действительно продемонстрировали, что наша система ПРО продолжает улучшаться и становится более зрелой, и это оружие готово защитить Соединенные Штаты уже сегодня", - заявил после майского перехвата директор Агентства по ПРО вице-адмирал Джеймс Сиринг.

Масштабные работы по созданию и модернизации систем ПРО ведутся и в России, напомнил Константин Макиенко. Во-первых, по словам эксперта, модернизируется система ПРО А-135, предназначенная для обороны Москвы и Центрального промышленного района. Во-вторых, ожидается скорое поступление на вооружение зенитной ракетной системы С-500, обладающей потенциалом стратегической ПРО. В-третьих, успешно продолжаются работы по созданию многообещающей системы ПРО С-235 "Нудоль".

Михаил Ходаренок