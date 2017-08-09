Винтовка Revolution оправдала своё название
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Гибрид оружейных платформ AR-10 и AR-15 стал лучшей винтовкой по версии ассоциации Firearms Industry Choice Awards. Сегодня, 9 августа, портал thefirearmblog.com сообщил, что винтовка Revolution производства компании Patriot Ordnance Factory (POF-USA) стала победителем в номинации "Винтовка года".
Впервые прототип винтовки Revolution презентовали в январе 2016 года на выставке SHOT Show. Изначально оружие позиционировалось как самая лёгкая модель винтовки на базе оружейной платформы AR-10, но сейчас компания называет Revolution "AR-15 в калибре .308". Вносились ли изменения в конструкцию оружия, в POF-USA не разглашают.
Revolution —– винтовка года по версии Firearms Industry Choice Awards.. Источник: thefirearmblog.com
Вес модели со стволом длиной 16,5 дюймов (42 см) составляет 3,3 кг — это самый низкий показатель для серийной винтовки в калибре .308. Кроме того, Revolution выпускается с укороченным стволом, что делает её легче ещё на 0,5 кг. По всей длине ствольной коробки и термокожуха закреплена планка Пикатинни, что позволяет устанавливать на оружие различные прицельные приспособления и их комбинации. На цевье, которое также выполняет функции термокожуха, расположены крепления для аксессуаров: рукоятки, фонаря, лазерного целеуказателя и т. д. Винтовка Revolution поставляется с магазинами вместимостью 25 патронов.
Демонстрация винтовки Revolution на выставке SHOT Show
Калибр .308 — гражданский аналог армейского 7,62?51 мм. Ранее его популярность была невысокой по сравнению с более лёгкими боеприпасами .223 (5,56?45 мм), но в последние годы востребованность калибра .308 возрастает, особенно на фоне заявлений Минобороны США о возвращении к более крупному калибру стрелкового оружия.
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09.08.2017
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