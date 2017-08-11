США презентовали новую разработку - Stryker MSL



БТР Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL)

Источник: aviationweek.com БТР Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL)Источник: aviationweek.com

Корпорации Boeing и General Dynamics презентовали свою новую разработку – Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL), сообщает портал aviationweek.com. Американский бронетранспортер стал многоцелевой боевой системой.

Новая модификация бронетранспортера создана в качестве многоцелевой системы, способной эффективно бороться наземными и воздушными целями. Основой нового «Страйкера» является разработанная корпорацией Boeing установка SHORAD (SHOrt Range Air Defense) shoot-off, презентованная весной текущего года как замена Avenger – зенитно-ракетного комплекса ближнего действия, размещенного на базе HMMWV. Stryker является первым «носителем» комплекса SHORAD shoot-off, при этом Boeing планирует разместить его и на гусеничных боевых машинах M2 Bradley, передает "Warspot"

Stryker MSL может вооружаться ракетами AGM-114 Hellfire (все версии, включая Longbow), а также перспективными ракетами AI-3 и AIM-9X Sidewinder. Кроме того, установка SHORAD shoot-off опционально может оснащаться боевым лазером, чтобы сбивать легкие беспилотники, не расходуя на них дорогостоящие ракеты. По мнению разработчиков, Stryker MSL станет универсальной боевой машиной в составе американской армии и сможет заменить Avenger, обеспечивая воздушную защиту боевых подразделений, а также будет эффективно поражать любые наземные цели.

Установка SHORAD shoot-off Источник: aviationweek.com

Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая троих членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин. Сегодня на вооружении американской армии состоит около 4700 машин на базе Stryker.