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США презентовали новую разработку - Stryker MSL

11.08.2017 Военное обозрение 558 1
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Stryker MSL
БТР Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL)
Источник: aviationweek.com

Корпорации Boeing и General Dynamics презентовали свою новую разработку – Stryker Mobile SHORAD Launcher (Stryker MSL), сообщает портал aviationweek.com. Американский бронетранспортер стал многоцелевой боевой системой.


Новая модификация бронетранспортера создана в качестве многоцелевой системы, способной эффективно бороться наземными и воздушными целями. Основой нового «Страйкера» является разработанная корпорацией Boeing установка SHORAD (SHOrt Range Air Defense) shoot-off, презентованная весной текущего года как замена Avenger – зенитно-ракетного комплекса ближнего действия, размещенного на базе HMMWV. Stryker является первым «носителем» комплекса SHORAD shoot-off, при этом Boeing планирует разместить его и на гусеничных боевых машинах M2 Bradley, передает "Warspot"


Stryker MSL может вооружаться ракетами AGM-114 Hellfire (все версии, включая Longbow), а также перспективными ракетами AI-3 и AIM-9X Sidewinder. Кроме того, установка SHORAD shoot-off опционально может оснащаться боевым лазером, чтобы сбивать легкие беспилотники, не расходуя на них дорогостоящие ракеты. По мнению разработчиков, Stryker MSL станет универсальной боевой машиной в составе американской армии и сможет заменить Avenger, обеспечивая воздушную защиту боевых подразделений, а также будет эффективно поражать любые наземные цели.


Установка SHORAD shoot-off
Источник: aviationweek.com

Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Боевая машина вмещает двенадцать человек, включая троих членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин. Сегодня на вооружении американской армии состоит около 4700 машин на базе Stryker.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
Bradley
F-15
HMMWV
M1129 MCV
Stryker
Компании
Boeing
General Dynamics
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1854
№1
11.08.2017 13:51
Есть подозрения, что этот аппарат не вписывается в стандартный габарит прохода под мостами и тоннелями, а ведь его еще должно транспортировать на авто и ж/д платформах. Так что перспективы весьма сомнительные. Но денег можно распилить прилично.
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