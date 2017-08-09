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Заседание Совета директоров предприятий ОПК Московской области

11.08.2017 АО «НПО Энергомаш» 389 0
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Игорь Арбузов
Игорь Арбузов
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В АО «НПО Энергомаш» состоялось заседание Совета директоров организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Московской области. В заседании принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, а также первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.


Главной темой заседания стало рассмотрение вопросов, связанных с переходом организаций оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции в масштабах Российской Федерации.


«Московская область – это один из важнейших центров нашей «оборонки». Здесь расположены 110 предприятий оборонно-промышленного комплекса», - сказал Олег Рязанцев в своем выступлении.


Он отметил, что текущая загрузка предприятий ОПК в первую очередь определятся приоритетным исполнением гособоронзаказа. «Но к 2020 году мы должны достигнуть 17 процентов гражданской продукции, к 2025 – уже 30 процентов и к 2030 году – не менее 50 процентов», - напомнил он.


«НПО Энергомаш без преувеличения является мировым лидером ракетного двигателестроения. Но сегодня НПО Энергомаш – это еще и управляющая компания Интегрированной структуры ракетного двигателестроения, предприятия которой расположены по всей стране», - сказал в своем докладе генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.


По его словам, сегодня активно развивается направление международного сотрудничества, в первую очередь со странами БРИКС – Бразилией, Индией и Китаем. «Есть серьезные предпосылки для развития сотрудничества с Южной Кореей», - добавил Игорь Арбузов.


Он рассказал о диверсификации производства на предприятиях ИСРД. В частности, в пермском ПАО «Протон-ПМ» отработан первый опыт производства станков, создан современный стенд по испытанию газотурбинных установок, ведется сборка газотурбинных электростанций, рассматривается вопрос производства газопоршневых установок и газовоздушных теплогенераторов.


Касаясь Воронежского механического завода он сообщил, что доля гражданской продукции на предприятии составляет около 30 процентов. Основными заказчиками являются РЖД и компании нефтегазового сектора.


Другие участники заседания также представили свои решения и проекты, которые реализуются на предприятиях в рамках диверсификации производства и увеличения доли гражданской продукции.


В ходе заседания также был утвержден список кандидатур работников предприятий ОПК для участия в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». В 2017 году получателями субсидии могут стать 50 молодых уникальных специалистов.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «НПО Энергомаш»
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Бразилия
Индия
Китай
Россия
Южная Корея
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ВМЗ
Протон-ПМ
Энергомаш им. Глушко
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Гособоронзаказ

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