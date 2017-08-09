Заседание Совета директоров предприятий ОПК Московской области



Игорь Арбузов

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Игорь АрбузовИсточник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В АО «НПО Энергомаш» состоялось заседание Совета директоров организаций оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Московской области. В заседании принял участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, а также первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Главной темой заседания стало рассмотрение вопросов, связанных с переходом организаций оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции в масштабах Российской Федерации.

«Московская область – это один из важнейших центров нашей «оборонки». Здесь расположены 110 предприятий оборонно-промышленного комплекса», - сказал Олег Рязанцев в своем выступлении.

Он отметил, что текущая загрузка предприятий ОПК в первую очередь определятся приоритетным исполнением гособоронзаказа. «Но к 2020 году мы должны достигнуть 17 процентов гражданской продукции, к 2025 – уже 30 процентов и к 2030 году – не менее 50 процентов», - напомнил он.

«НПО Энергомаш без преувеличения является мировым лидером ракетного двигателестроения. Но сегодня НПО Энергомаш – это еще и управляющая компания Интегрированной структуры ракетного двигателестроения, предприятия которой расположены по всей стране», - сказал в своем докладе генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

По его словам, сегодня активно развивается направление международного сотрудничества, в первую очередь со странами БРИКС – Бразилией, Индией и Китаем. «Есть серьезные предпосылки для развития сотрудничества с Южной Кореей», - добавил Игорь Арбузов.

Он рассказал о диверсификации производства на предприятиях ИСРД. В частности, в пермском ПАО «Протон-ПМ» отработан первый опыт производства станков, создан современный стенд по испытанию газотурбинных установок, ведется сборка газотурбинных электростанций, рассматривается вопрос производства газопоршневых установок и газовоздушных теплогенераторов.

Касаясь Воронежского механического завода он сообщил, что доля гражданской продукции на предприятии составляет около 30 процентов. Основными заказчиками являются РЖД и компании нефтегазового сектора.

Другие участники заседания также представили свои решения и проекты, которые реализуются на предприятиях в рамках диверсификации производства и увеличения доли гражданской продукции.

В ходе заседания также был утвержден список кандидатур работников предприятий ОПК для участия в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище». В 2017 году получателями субсидии могут стать 50 молодых уникальных специалистов.