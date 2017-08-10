Военные КНДР к середине августа представят Ким Чен Ыну план удара по острову Гуам



Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2"

Источник: AFP 2017 / KCNA Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2"Источник: AFP 2017 / KCNA

Северная Корея к середине августа разработает план по нанесению ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам, в готовом виде он будет представлен Ким Чен Ыну, сообщает Reuters со ссылкой на агентство KCNA.

"Ракеты Hwasong-12, которые будут запущены Корейской народной армией, пересекут небо над префектурами Симанэ, Хиросима и Коти в Японии", — говорится в докладе командующего стратегическими силами Корейской народной армии Ким Рака Джима.

"Они пролетят на 3356,7 км за 1065 секунд и нанесут удар по воде на расстоянии в 30–40 км от Гуама", — говорится в сообщении.

5 августа Совбез ООН принял в отношении КНДР новый пакет санкций, который предусматривает в том числе запрет существенной части экспорта из страны. Правительство КНДР назвало введение санкций "актом терроризма", пригрозив местью на "физическом уровне". 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что любая угроза США со стороны КНДР будет встречена "огнем и яростью". В ответ Северная Корея заявила, что рассматривает возможность нанести ракетный удар по территории тихоокеанского острова Гуам.