Орбитальную группировку ГЛОНАСС планируют увеличить на шесть спутников
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Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М"
Источник: politikus.ru
Концепция развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) предусматривает увеличение орбитальной группировки на шесть спутников на высокоэллиптической орбите, сообщил генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС, Железногорск, Красноярский край, входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов.
"Концепция поддержания орбитальной группировки системы ГЛОНАСС предусматривает изготовление еще шести спутников "Глонасс-К" в дополнение к девяти аппаратам, которые мы уже делаем. Контракт предполагается в следующем году, если она будет в предлагаемом виде утверждена. В той же концепции предполагается скорректировать целевую программу ГЛОНАСС и ввести высокоэллиптический навигационный сегмент: это шесть навигационных аппаратов. Скорее всего, если это будет принято, а мы почти в этом уверены, старт с 2019 года", — сообщил Тестоедов на встрече с активистами профсоюза ИСС.
Российская Глобальная навигационная спутниковая система — одна из двух полностью развернутых систем глобальной спутниковой навигации, наряду с американской GPS. Штатная численность орбитальной группировки ГЛОНАСС — 24 спутника (по восемь в трех орбитальных плоскостях). Высота орбиты спутников ГЛОНАСС — 19,1 тыс. км. Свои навигационные системы создают Евросоюз (Galileo) и Китай Beidou (Компас).
В случае принятия новой концепции ГЛОНАСС, штатная численность аппаратов увеличится до 30. Именно столько спутников сегодня насчитывается в американской системе GPS. По оценке экспертов, появление высокоэллиптического сегмента в группировке ГЛОНАСС улучшит навигационное обеспечение в приполярных областях, в том числе в российской Арктике.
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10.08.2017
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