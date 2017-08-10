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Орбитальную группировку ГЛОНАСС планируют увеличить на шесть спутников

11.08.2017 RNS 348 0
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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М"
Источник: politikus.ru

Концепция развития Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) предусматривает увеличение орбитальной группировки на шесть спутников на высокоэллиптической орбите, сообщил генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС, Железногорск, Красноярский край, входит в "Роскосмос") Николай Тестоедов.

"Концепция поддержания орбитальной группировки системы ГЛОНАСС предусматривает изготовление еще шести спутников "Глонасс-К" в дополнение к девяти аппаратам, которые мы уже делаем. Контракт предполагается в следующем году, если она будет в предлагаемом виде утверждена. В той же концепции предполагается скорректировать целевую программу ГЛОНАСС и ввести высокоэллиптический навигационный сегмент: это шесть навигационных аппаратов. Скорее всего, если это будет принято, а мы почти в этом уверены, старт с 2019 года", — сообщил Тестоедов на встрече с активистами профсоюза ИСС.

Российская Глобальная навигационная спутниковая система — одна из двух полностью развернутых систем глобальной спутниковой навигации, наряду с американской GPS. Штатная численность орбитальной группировки ГЛОНАСС — 24 спутника (по восемь в трех орбитальных плоскостях). Высота орбиты спутников ГЛОНАСС — 19,1 тыс. км. Свои навигационные системы создают Евросоюз (Galileo) и Китай Beidou (Компас).

В случае принятия новой концепции ГЛОНАСС, штатная численность аппаратов увеличится до 30. Именно столько спутников сегодня насчитывается в американской системе GPS. По оценке экспертов, появление высокоэллиптического сегмента в группировке ГЛОНАСС улучшит навигационное обеспечение в приполярных областях, в том числе в российской Арктике.
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
GPS
Арктика
ГЛОНАСС

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