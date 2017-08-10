Глава ИСС опроверг планы по сокращению персонала на 10%



Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»

Источник: Олег Яковлев/РБК Цех «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева»Источник: Олег Яковлев/РБК

Информация о планируемом сокращении числа работников в компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС, Железногорск, Красноярский край, входит в "Роскосмос") на 10% не соответствует действительности, заявил генеральный директор компании Николай Тестоедов.

"Значит, существует такой миф. Отвечаю, 10-процентное сокращение — это слух или чье-то личное опасение", — сказал Тестоедов на встрече с активистами профсоюза ИСС, отвечая на вопрос о возможном 10-процентном сокращении коллектива.

ИСС является ведущим российским разработчиком и производителем навигационных, телекоммуникационных, геодезических спутников военного, гражданского и двойного назначения.

Отвечая на вопрос, предполагается ли сокращение работников на предприятии, гендиректор сказал: "Полгода будем смотреть, наблюдать". "Но это будет не сокращение, это будут рекомендации по переобучению. Кроме того, со временем все будет выравниваться за счет естественной убыли. В последние годы мы перестали расти количественно. В год уходят примерно 400 человек: по возрасту, по семейным обстоятельствам, уезжают в другие города", — сказал Тестоедов.

Он напомнил, что в период бурного роста объема производства ИСС активно увеличивала численность персонала. "В 2006 году было 5600 человек, сегодня — 8640. Это неплохой рост, и он был оправдан", — сказал гендиректор.

По его словам, вопрос оптимизации на предприятии возник в связи с сокращением объема реализации продукции. За два года он сократился с 34 млрд рублей до 17 млрд рублей. "Поэтому сегодня мы рассматриваем более кардинальные меры: ограничение приема, ликвидация вакансий, льготный приказ, неполная рабочая неделя или день", — добавил гендиректор.

Тестоедов отметил, что средняя загрузка предприятия в 2017 году ожидается на уровне 100%. "Последний расчет по заводу показывает, что к 2018 году будет примерно 101%", — сказал он.

Он сообщил, что средняя зарплата на ИСС 53 тыс. рублей в месяц.