США подарят Эстонии два польских самолета



Самолет PZL M28-05 Skytruck ВВС Польши

Источник: militaryparitet.com Самолет PZL M28-05 Skytruck ВВС ПольшиИсточник: militaryparitet.com

Соединенные Штаты подарят ВВС Эстонии два легких транспортных самолета М-28, передает портал ERR.ee со ссылкой на пресс-службу Центра оборонных инвестиций прибалтийского государства. Машины стоимостью шесть миллионов долларов будут переданы в 2018 году.

По сообщению издания, самолеты были построены в Польше в 2009 году и с тех пор не использовались. Затраты на приведение транспортников в порядок в соответствии с требованиями воздушной безопасности в Европе, а также на их доставку компенсирует эстонская сторона.

PZL М-28 Skytruck представляет собой переделанный в начале 1990-х под западное оборудование вариант советского транспортного самолета Ан-28. Машины могут взлетать и садиться на малые аэродромы и взлетно-посадочные полосы с травяным покрытием. Новые самолеты должны заменить Ан-2, разработанные еще в советское время.

Ранее, в 2014 году ВВС Эстонии заявляли о намерении принять на вооружение два легких транспортных самолета Sherpa C-23B+, которые также должны были передать США. Но в прошлом году Таллин решил отказаться от Sherpa из-за слишком высоких расходов на их обслуживание, передает эстонский портал.

В марте 2016 года Силы обороны Эстонии получили от США ракеты для переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Их общая стоимость составляет 33 миллиона долларов. Сделка была профинансирована из денег, которые США выделили на повышение обороноспособности Европы.