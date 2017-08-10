Головная ДЭПЛ "Фатех" ВМС Ирана будет принята на вооружение в сентябре



Подлодка типа «Фатех»

Источник: Кадр: телеканал IRIB Подлодка типа «Фатех»Источник: Кадр: телеканал IRIB

ЦАМТО, 10 августа. Как сообщило 6 августа Министерство обороны Ирана со ссылкой на директора Департамента морской промышленности контр-адмирала Амира Растегари, первая подводная лодка класса "Фатех" войдет в состав ВМС страны в сентябре.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на адмирала, в настоящее время подводная лодка проходит испытания, а ее характеристики будут раскрыты после принятия на вооружение ВМС.

Иран сообщил о разработке ДЭПЛ класса "Фатех" в сентябре 2011 года. В феврале 2013 года иранское телевидение впервые продемонстрировало ранее неизвестную подлодку в ходе церемонии выкатки на предприятии "Бостану шипъярд" в провинции Хормозган.