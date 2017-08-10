Головная ДЭПЛ "Фатех" ВМС Ирана будет принята на вооружение в сентябре
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Подлодка типа «Фатех»
Источник: Кадр: телеканал IRIB
ЦАМТО, 10 августа. Как сообщило 6 августа Министерство обороны Ирана со ссылкой на директора Департамента морской промышленности контр-адмирала Амира Растегари, первая подводная лодка класса "Фатех" войдет в состав ВМС страны в сентябре.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на адмирала, в настоящее время подводная лодка проходит испытания, а ее характеристики будут раскрыты после принятия на вооружение ВМС.
Иран сообщил о разработке ДЭПЛ класса "Фатех" в сентябре 2011 года. В феврале 2013 года иранское телевидение впервые продемонстрировало ранее неизвестную подлодку в ходе церемонии выкатки на предприятии "Бостану шипъярд" в провинции Хормозган.
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10.08.2017
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