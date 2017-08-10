Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Самолет ВКС РФ совершил наблюдательный полет над ЦРУ, Пентагоном и Белым домом

11.08.2017 ТАСС 233 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо»
Источник: www.avsim.su

Представитель Госдепартамента подтвердил, что маршрут полета был полностью согласован Москвой и Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил в среду наблюдательный полет над центром Вашингтона и окрестностями столицы США, его маршрут пролегал, в частности, над Пентагоном, ЦРУ, Конгрессом США и Белым домом. Об этом сообщила позднее в тот же день телекомпания CNN, ссылающаяся на двух неназванных лиц, знакомых с маршрутом данного полета, совершенного в рамках Договора по открытому небу (ДОН).



Маршрут полета

По сведениям CNN и газеты Politico, российский самолет должен был совершить полет над Бедминстером, штат Нью-Джерси, где в эти дни проводит отпуск президент Дональд Трамп. Ту-154М якобы пролетел над загородной резиденцией американских лидеров в Кэмп-Дэвиде в Мэриленде, близ военной базы Райт-Пэттерсон в Огайо и около подземного командного пункта Маунт-Уэзер в Вирджинии. Полет также был осуществлен над военной базой Эндрюс под Вашингтоном, штат Мэриленд, которая используется для организации перелетов главы американской администрации, а также приема в США иностранных лидеров.

Между тем, как подтвердила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента, маршрут нового наблюдательного полета был полностью согласован Москвой и Вашингтоном. Более того, американская сторона участвовала в подготовке плана данного полета, уточнила сотрудник внешнеполитического ведомства.

"Соединенные Штаты уведомляются заранее о предполагаемом маршруте наблюдательных полетов, участвуют в разработке согласованных планов полета, имеют американских наблюдателей на борту самолета во время полета и получают по завершении миссии копию визуальной информации, собранной российским самолетом", - заявил дипломат. Кроме того, подчеркнул он, ДОН не воспрещает государству-участнику, над территорией которого производится наблюдательный полет, применять "меры по предотвращению негативных последствий на "чувствительных" объектах на земле", то есть производить их маскировку.

О Договоре

Подготовка ДОН наряду с договором об обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года практически завершила формирование режима укрепления доверия и транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом пространстве. ДОН был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Целями договора являются содействие открытости и транспарентности в вопросах военной деятельности, а также упрочение безопасности через меры укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба.

В практическом плане ДОН предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами таких миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля за соблюдением ДОН, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

В текущем году Россия и Белоруссия имеют право провести 42 миссии наблюдения над государствами - участниками ДОН. Другие государства - участники договора, в свою очередь, собираются провести в 2017 году 34 наблюдательные миссии над российской территорией.

Несмотря на то, что договор в целом зарекомендовал себя довольно эффективным инструментом укрепления доверия и обеспечения контроля выполнения соглашений в области разоружения, эффективность реализации его потенциала в последнее время снижается, убеждены в МИД России. В данном контексте речь идет, прежде всего, о решении стран НАТО не выполнять наблюдательные полеты над территориями друг друга. В результате Россия вынуждена рассчитывать только на собственные возможности по получению необходимой информации по территории этих стран. Такая ситуация, на взгляд Москвы, создает определенный информационный дисбаланс, что препятствует осуществлению целей договора и противоречит его духу.
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Продукция
Ан-24
Ту-154
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Ohio

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 17:11
  • 6
Израиль защитится от Ирана "Стрелами"
  • 11.08 16:56
  • 10
"Проект «Курганец 25» оказался неудачным"
  • 11.08 16:39
  • 126
В поезде со скоростью звука
  • 11.08 16:15
  • 1035
Как насчёт юмористического раздела?
  • 11.08 16:15
  • 36
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 11.08 15:53
  • 114
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 11.08 15:53
  • 3
"Фрегат Экоджет" завершает работы по аванпроекту широкофюзеляжного среднемагистрального самолета Freejet
  • 11.08 15:52
  • 347
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 11.08 15:23
  • 46
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 11.08 14:39
  • 1
Ратник в противогазе
  • 11.08 14:37
  • 5
Как в Украине возродить авиастроение
  • 11.08 13:51
  • 1
США презентовали новую разработку - Stryker MSL
  • 11.08 13:47
  • 4
Иловайский разгром. Как первый "котел" ничему не научил генералов ВСУ
  • 11.08 13:12
  • 105
Драйверы большой войны
  • 11.08 11:33
  • 3
Спинтроника Академика Козырева и «машина времени» ВКС России 2017/2018
другие обсуждаемые темы