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Команда России заняла первое место в конкурсе Армейских игр "Авиадартс"

11.08.2017 ТАСС 417 0
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'Авиадартс-2017'. Архивное фото
'Авиадартс-2017'. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

В общей сложности сборная России получила 12 призовых мест

ЧАНЧУНЬ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. Команда российских военных летчиков заняла первое место в конкурсе Армейских международных игр "Авиадартс", сообщил журналистам в четверг главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев.

"Наша команда заняла первое место в конкурсе. Борьба была напряженной, китайские пилоты отлично себя показали, но нашим летчикам равных нет", - сказал он.

При этом, отметил Бондарев, в общекомандном зачете у китайских летчиков оказалось столько же призовых мест, поэтому на церемонии закрытия конкурса кубок победителя "Авиадартса" вручили капитанам обеих команд.

В общей сложности сборная России получила 12 призовых мест. Так, третьи места в своих дисциплинах заняли четыре российских экипажа - вертолетов Ми-35 и Ми-8АМТШ, самолета-разведчика Су-24МР из Южного военного округа и штурмовика Су-25 из Липецкого авиацентра. Столько же экипажей, представлявших РФ, завоевали серебро: летчики на Су-34 из Южного военного округа, на Су-24МР - из Западного военного округа, экипаж вертолета Ка-52 из Восточного военного округа и бомбардировщика Ту-22М3 с авиабазы Белая в Иркутской области.

Также россиянам достались четыре первых места. Их завоевали представители Липецкого авиацентра на Су-25 и Су-35, вертолетчики Восточного военного округа на Ми-8АМТШ, а также летчики Военно-транспортной авиации из Пскова на Ил-76.

Церемония закрытия "Авиадартса" проходит на аэродроме Дафаншень в Китае. После награждения всех победителей состоится авиашоу с участием трех пилотажных групп Китая: "Первое августа", "Красный орел" и "Небесные крылья".
10.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-76
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